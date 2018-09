20. September 2018, 12:12 Uhr Konzert in München "Praise Worship and Prayer" treten im Gasteig auf

In München kommt es am Samstag, 22. September, zu einem außergewöhnlichen Gospel-Konzert.

Von Olaleye Akintola, München

Am Samstag, 22. September, kommt es im Gasteig in München zu einem außergewöhnlichen Konzert. Die afrikanische Gospel-Gruppe "Praise Worship an Prayer" treten von 18 Uhr an auf.

Olumuyiwa Abisagboola aus Nigeria leitet die Gruppe. "Unser Musikgenre richtet sich an Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft", sagt er. Es handle sich um eine Art "inbrünstige Verschönerung des starken afrikanischen Gospels", so Abisagboola.

Die Sänger wollen dabei auch christiliche Werte transportieren. "Wir hoffen, dass wir in und um München möglichst viele Menschen erreichen."

Das Konzert steigt am Samstag, 22. September, um 18 Uhr in der BlackBox des Gasteig, Rosenheimer Str. 5, in Müchen.