Konzert in Maria Königin Sharon-Kam-Trio spielt in Kirche

(Foto: OH)

Virtuos an der Klarinette: Sharon Kam. In Vaterstetten ist sie mit ihrem Trio zu Gast.

Die Klarinettistin wird an der Bratsche vom Bruder begleitet

Wegen Umbauarbeiten im Seniorenwohnpark muss das Vaterstettener Rathauskonzert am Sonntag, 23. September, um 19.30 Uhr nach Baldham in die Kirche Maria Königin verlegt werden. Die Klarinettistin Sharon Kam, die vor einigen Jahren zusammen mit dem Wiener Klaviertrio im Rathaus gastierte, bringt nun ihren Bruder Ori Kam an der Bratsche und den Pianisten und Komponisten Matan Porat mit. Auf dem Programm stehen das "Kegelstatt-Trio" Es-Dur KV 498 von Wolfgang Amadeus Mozart, die "Märchenerzählungen" op. 132 von Robert Schumann, zwei Gesänge op. 91 von Johannes Brahms, die "Kontraste" SZ 111 von Béla Bartók und "Prélude à l'après-midi d'un faune" zum 100. Todestag von Claude Debussy, arrangiert für Klavier von Matan Porat.

Seit mehr als 20 Jahren gehört Sharon Kam zu den weltweit führenden Klarinettistinnen. Von Anbeginn ihrer Karriere sind Mozarts Meisterwerke ein wesentlicher Bestandteil ihrer Arbeit. Bereits im Alter von 16 Jahren spielte sie Mozarts Klarinettenkonzert in ihrem Orchesterdebüt mit dem Israel Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Zubin Mehta und nur wenig später das Klarinettenquintett gemeinsam mit dem Guarneri-Quartett in New York. Etliche Komponisten, darunter Krzysztof Penderecki, Herbert Willi, Iván Eröd und Peter Ruzicka vertrauten Kam ihre Uraufführungen an. Die Klarinettistin wurde zweimal mit dem Klassik-Echo und dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet.

Kürzlich von der New York Times für seine "faszinierende Bühnenpräsenz" gelobt, spielte der Bratscher Ori Kam als Solist bereits auf einigen der bedeutendsten Bühnen der Welt. Nach seinem Debüt als 16-Jähriger mit dem Israel Philharmonic Orchestra unter Zubin Mehta wurde er sofort wieder engagiert. Seine Recital-Auftritte im Louvre-Museum Paris und in der Carnegie Hall New York erhielten Kritiken wie "Kam ist ein Ausnahmebratscher" und "Mr. Kams Auftritt ist sowohl musikalisch ausgereift als auch jugendlich überschwänglich".

Matan Porat ist einer der interessantesten Künstler unserer Zeit, der sich in den vergangenen Jahren sowohl als Pianist als auch als Komponist einen Namen gemacht hat. 2009 wurde er mit dem "Prime Minister Award" für seine kompositorische Arbeit ausgezeichnet und konnte sich bei Ruben Seroussi und George Benjamin kompositorisch weiterbilden. Zu seinen herausragenden Kompositionen zählen die Oper "Animal Farm", ein Requiem, ein Mandolinenkonzert und eine Musiktheater-Trilogie, basierend auf Werken Kafkas, Orwells und Thomas Manns. Seine Stücke wurden mit dem Echo-Award ("Lux Aeterna", 2011) ausgezeichnet und aufgenommen.

Karten gibt 's beim Buchladen Vaterstetten unter der Nummer (08106) 53 67 und bei der Papeterie Löntz in Baldham, unter (08106) 67 69 sowie an der Abendkasse in der Kirche. Diese öffnet um 18.45 Uhr. Schüler und Studenten erhalten 50 Prozent Ermäßigung.