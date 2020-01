"Dahoam und retour" - so lautet das Motto der Unterbiberger Hofmusik. Am Sonntag, 12. Januar, gibt das aufsehenerregende Ensemble in der Kirche Sankt Aegidius, Keferloh, ein Neujahrskonzert. Das wird wohl wieder ein furioser Ritt rund um den Globus, auch wenn die Musik zunächst heimatlich verortbar scheint: "Typisch bayerisch", glaubt man zu wissen, wenn die virtuosen Musiker loslegen - nur um sich schon bald darauf weit jenseits der Alpen oder auch ganz woanders wiederzufinden. Herzstück der Band sind Irene und Franz Himpsl und ihre Söhne Xaver, Ludwig und Franz. Seit mehr als zwei Jahrzehnten überschreiten die Himpsls zusammen mit hochkarätigen Gästen musikalische Grenzen und pflegen dabei eine unorthodoxe Kombination aus traditioneller Blasmusik mit Jazz und Einflüssen aus aller Herren Länder. Der Eintritt für das Konzert beträgt 25 Euro. Beginn ist um 17 Uhr, Einlass von 16 Uhr an. Karten können reserviert werden unter (089) 461 00 21 03 oder info@st-aegidius-keferloh.de. Der Erlös kommt dem Erhalt der Kirche Sankt Aegidius zugute.