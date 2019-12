Aufgrund großen Zuspruchs findet das weihnachtliche Konzert der Streicherensembles der Musikschule in Grafing erstmals in der katholischen Pfarrkirche statt, und zwar am Sonntag, 8. Dezember, um 17 Uhr. Von den jüngsten bis zu fortgeschrittenen Schülerinnen und Schülern erklingt festliche Musik mal in Orchesterstärke, mal in Kammermusikbesetzung, und am Ende ist das Publikum eingeladen, mit allen Musikern Weihnachtslieder anzustimmen. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.