24. Januar 2019, 22:10 Uhr Konzert in Glonn Neu und doch vertraut

Besonders ans Herz legen möchte Sven Friedel allen Lievmusikfans die Gruppe No snakes in heaven, die am Samstag, 26. Januar, zum ersten Mal in der Schrottgalerie spielen wird. Kopf des Ensembles ist die Münchner Singer-Songwriterin Michaela Vogt, bei der sich schon immer fast alles um die Musik drehte. Sie spielt seit Kindertagen Gitarre, ist Tontechnikerin, arbeitete als Radiomoderatorin und war Mitglied verschiedener Bands. Seit 2004 bildet sie gemeinsam mit der Cellistin Melanie Kraus und dem Gitarristen Matthias Haupt das Trio No Snakes in Heaven. Im September erschien dessen neues Album "Blue Sky". Songs, die vertraut und neu zugleich klingen, werden hier zu hören sein, eingängig und doch zu ausgefallen, um sie einfach nur nebenbei zu hören. Dabei bewegen sich die Arrangements zwischen warmem Blues und dynamischen Rockelementen. Wie ein organisches Ganzes treten "No Snakes in Heaven" auf, als spielten sie am Lagerfeuer und würden jeden, der vorbei kommt, einladen, sich dazu zu gesellen. Los geht's in Glonn um 19.30 Uhr, Reservierungen nur per Mail an schrottgalerie.friedel@gmx.de.