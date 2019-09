Triosonaten von Antonio Vivaldi gibt es nicht gerade wie Sand am Meer, aber mit gezählten 20 ist ihre Anzahl doch stattlich genug, um sie für diesen Komponisten als typische Spielart zu werten. Eine von ihnen erklang am Sonntagabend zum Ausklang eines Konzerts in der Klosterkirche Zinneberg. Sie zeigte einmal mehr, dass es keines der großen Konzerte des Italieners braucht, um seine ganze Kunstfertigkeit zu erleben. "Praline statt Torte", könnte man das kondensierte Genusserlebnis nennen, das die Aureus Artists im Rahmen der Reihe "Orgel plus" darboten.

Das Münchner Ensemble - bei diesem Auftritt bestehend aus Juliane Gredmaier (Violine, Sopran), Elisabeth Krauß (Violine), Boris Kaesbach (Violoncello) und Thomas Pfeiffer (Orgel) hat es sich zum Ziel gesetzt, Kammermusik quer durch Europa in stimmungsvoller Umgebung zu spielen und zu jedem Konzert insbesondere Bewohner sozialer Einrichtungen wie Seniorenheime oder Tagesstätten einzuladen, um diesen einen barrierefreien Zugang zu Musikveranstaltungen zu ermöglichen. Womit sie in Zinneberg, wo das Konzert auf der Altarinsel stattfand, eine frohe Botschaft im doppelten Sinn verkündeten. Denn die lebensfrohen, sinnlichen Barockmelodien liefern genau jene Verwandlung des modernen Kirchenraums mit seinen glatten Ecken und platten Wänden, in dem sich die fantasievolle Energie jener Epoche ausbreiten konnte. Dank einer früh einsetzenden Dämmerung war der Konzertsaal nach Kurzem nur noch flackerndes Licht, vibrierender Klang und heiteres Herz.

Begonnen hatte das Konzert mit zwei lebhaften Stücken Georg Philipp Telemanns "III Trietti metodichi e III Scherzi". So frisch und unbedarft kamen sie daher, die italienische Munterkeit nicht nur im Namen tragend, sondern mit jeder Saitenschwingung beherzt verbreitend. Die beiden Geigerinnen spielten sich elegant die Themen zu, der Cellist ließ einen starken Rhythmus durch die Takte gleiten, und der Organist fand zielsicher jene Register, die der Orgel das Klerikale nahmen und dem - so ersetzten - Cembalo die Penetranz.

Eine vertraute internationale Variante des Barock spielte das Quartett in der F-Dur Sonate von Henry Purcell, ebenfalls ein Meister der verdichteten Form, in diesem Fall ausgebreitet über fünf kurze Sätze. Fröhlich und unverzagt geht er dabei zu Werke, ganz Kind seiner Zeit. Beispielhaft dafür ist der fliegende, fast schwerelose Übergang von der Canzona ins Allegro mit Mittelsatz, bei dem gerade die beiden Geigerinnen mit einem solchen Vergnügen aufspielen, als hätte der Komponist ihnen die Noten persönlich in die Hand gedrückt.

Dass der abschließende Vivaldi dafür umso festiver ertönte, fügte sich gut ins Gesamtbild. Waren denn zu diesem Zeitpunkt doch auch die Gemüter des Publikums entsprechend festlich-heiter gestimmt. Dazu hatte in beträchtlichem Maß eine Programmdramaturgie beigetragen, die abwechselnd zu den rein instrumentalen Werken auch solche anbot, in denen einen Violine weniger, dafür eine Sopranstimme zusätzlich erklang. Dass sich der Wechsel nur im Instrument, nicht aber in der Person vollzog, verlieh der Idee zusätzlichen Reiz.

Dank Juliane Gredmaiers weicher, aufmerksamer Stimme rückte zudem das Liedhafte an den Kompositionen in den ihm gebührenden Vordergrund. So respektvoll, wie sich die Sängerin ihren Texten und Noten zuwandte, so verkürzte sie auch die Distanz zwischen dem Kunstwerk und seiner Wirkung in der Realität. Es ist eine hoch zu schätzende Fertigkeit, Melodien aus ferner Zeit so zu interpretieren und zu beleben, dass die den heutigen Hörern nicht fremd oder eben "künstlich" vorkommen, sondern wie eine persönlich überbrachte Botschaft. Da wird dann auch die lyrische Kraft spürbar, wie sie in den wenigen Zeilen von Georg Friedrich Händels "Süße Stille, sanfte Quelle" enthalten ist oder in Telemanns Vertonung des 121. Psalms "Ich hebe meine Augen auf".

Wobei in diesem Konzert der Aureus Artists noch einmal Händel den poetischen und krönenden Schluss setzt: "Meine Seele hört im Sehen", singt die Solistin, "alles jauchzet, alles lacht. Höret nur, des erblüh'nden Frühlings Pracht ist die Sprache der Natur, die sie deutlich durchs Gesicht allenthalben mit uns spricht." Für einen herbstlichen Sonntagabend ein vielversprechender Schluss voller Vorfreude auf die Zukunft, vom Publikum im gut besuchten Gotteshaus auf Schloss Zinneberg mit zugeneigtem, intensiven Beifall bedacht.