22. April 2019, 22:16 Uhr Konzert in der Stadthalle Kreativer Cocktail

Das "Zhihan Xu Jazz Orchestra" ist am Jazz Day in Grafing

Vor acht Jahren wurde der "International Jazzday" von der Unesco ins Leben gerufen, er wird weltweit alljährlich am 30. April zelebriert. In Hunderten Städten in mehr als 180 Ländern der Erde werden zu diesem Anlass Jazzkonzerte organisiert, darunter ist auch Grafing: jazz.grafing ist nämlich heuer bereits zum dritten Mal mit einer Veranstaltung an diesem weltweiten Jazz-Event dabei. Die lokale Musiker-Initiative hat ein 22-köpfiges Orchester eingeladen, das Zhihan Xu Jazz Orchestra, angeführt vom chinesischen Gitarristen Zhihan Xu, der von seinem Zwillingsbruder Zhitong Xu am Schlagzeug begleitet wird.

Dieses außergewöhnliche Orchester bewegt sich zwischen Weltmusik und Modern Jazz. Gegründet wurde es vom chinesischen Komponisten und Gitarristen Zhihan Xu, der seit einigen Jahren in Deutschland lebt und Musiker aus aller Welt um sich versammelt hat. Seine Musik ist sowohl von traditioneller chinesischer Volksmusik und Klängen anderer Kulturen, als auch von Klängen europäischer klassischer Musik und natürlich vom Jazz beeinflusst. Dabei werden fernöstliche Magie, europäische Klangkunst und das feurige Temperament des Jazz zu einem hochemotionalen Cocktail verschmolzen. Diese kreative Mischung zeigt sich auch in der Instrumentierung. Zhihan verwendet Streich- und Blasinstrumente, wie in einem klassischen Orchester. Diese werden kombiniert mit einer jazztypischen Rhythmusgruppe, bestehend aus E-Gitarre, Klavier, Bass und Schlagzeug.

Das Konzert des Zhihan Xu Jazz Orchestra findet am Dienstag, 30. April, in der Stadthalle Grafing, Jahnstraße 13, statt. Einlass ist von 19.30 Uhr an, Beginn ist um 20 Uhr. Karten um zwölf Euro gibt es bei Schreibwaren Braeuer und in der Bücherstube Slawik in Grafing, sowie bei den Bücherläden in Aßling und Kirchseeon, im Grafinger Rathaus unter Telefon (08092) 703-11 oder per E-Mail: j.hoiss@grafing.bayern.de, online unter: www.ticket-regional.de/stage_1006.php?eventtimeID=464488&style=grafing.