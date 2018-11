14. November 2018, 21:29 Uhr Konzert im Café Zimtblüte Trompeter aus Griechenland

Ein Gastspiel in Ebersberg gibt am Samstag, 17. November, der griechische Ausnahmetrompeter Christos Anastasiadis. Bei dem Konzert im Café Zimtblüte im Klosterbauhof wird er begleitet vom Quartett des Grafinger Bassisten Josef Ametsbichler. Kennengelernt haben sich die beiden Musiker während einer Session im August in Milina, Griechenland. "Selten habe ich einen Musiker gehört, der über eine so vielseitige stilistische Bandbreite und Aussagekraft verfügt", so Ametsbichler. Christos Anastasiadis, geboren 1977, begann im Alter von zehn Jahren Trompete zu spielen. Zunächst war er als erster Trompeter im Symphonieorchester Volos tätig, 2007 wechselte er in dieser Position in das Symphonieorchester nach Thessaloniki. Drei Jahre später beschloss Anastasiadis, sich intensiv der Jazzmusik zu widmen und als freier Musiker tätig zu sein. Seitdem spielte er in zahlreichen Jazz-, Latin- und Funk Bands, 2016 erschien seine erste CD "First time" mit ausschließlich eigenen Kompositionen. Einige dieser Stücke werden auch Teil des Programmes in Ebersberg sein, außerdem darf man sich auf ausdrucksstarke Balladen, exzellent vorgetragen von der Münchener Sängerin Stefanie Tornow, sowie ausgesuchte Standards freuen. Neben Anastasiadis spielen Bassist Josef Ametsbichler, Drummer Thomas Ellwenspoeck und Pianist Cedrik Bonnet. Los geht's um 20 Uhr, der Eintritt beträgt 15 Euro (ermäßigt zwölf). Karten gibt es bei Martin Paster unter (0176) 18 99 36 02 oder an der Abendkasse, Reservierungen werden vom Café unter (08092) 863 32 57 entgegen genommen.