15. Januar 2019, 22:05 Uhr Konzert im Alten Kino Restkarten für "Bananafishbones"

"Come to Sin" - fast jeder kann den Song summen, der den Bananafishbones 1998 zum Durchbruch verhalf. Insofern ist die Band fest im kollektiven Musikgedächtnis der 90er verwurzelt. Seit diesem Hit sind die Brüder Sebastian und Peter Horn sowie Florian Rein unermüdlich unterwegs, geben Konzerte in Deutschland, Österreich, Spanien, Italien und der Schweiz, haben elf Tonträger veröffentlicht, Soundtracks zu Kinofilmen und Hörbüchern produziert und sich den Ruf als "eine der besten Livebands Deutschlands" (SZ) erspielt. Für das Konzert im Alten Kino am Donnerstag, 24. Januar, sind noch wenige Karten erhältlich unter www.kultur-in-ebersberg.de oder (08092) 255 92 05.