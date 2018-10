5. Oktober 2018, 22:17 Uhr Konzert Für Liebe und Soul

"Norisha" bringen Gospel und Blues ins Alte Kino

Die Musik spielte in ihrem Leben zunächst nur eine Nebenrolle - bei einer Körpergröße von 1,91 war Norisha Campbell geradezu prädestiniert, Volleyballerin zu werden. Erst als zwei Freunde aus dem Kirchenchor die in Florida geborene Amerikanerin 2013 zu einer Teilnahme bei "The Voice of Germany" bewegten, tat sich für sie ein zweites Leben und eine zweite Karriere auf. Die Profi-Sportlerin begann sich als Sängerin zu profilieren, nahm mit "Stand For Love" ihr Debütalbum auf, und weil sie von Kindesbeinen an im Kirchenchor mit Gospel und Blues vertraut war, ist sie dieser Musik auch treu geblieben. In dem Bassisten Harald Scharf hat sie einen Partner gefunden, der ihr die Songs auf den Leib schreibt und bei denen ihre Soulstimme entsprechend zur Geltung kommt. Gemeinsam mit Jan Eschke (Klavier, Keyboard), Michael Vochezer (Gitarre) und Stephan Staudt (Schlagzeug) sind die Beiden auf Tour. Am Donnerstag, 11. Oktober, tritt die Band unter dem Namen Norisha im Alten Kino auf, das Konzert beginn um 20.30 Uhr, und wer jetzt neugierig geworden ist, kann sich dann selbst davon überzeugen, dass Norishas kraftvolle Soul- und Jazzballaden eine absolute Entdeckung sind.