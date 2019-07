10. Juli 2019, 22:06 Uhr Kontrollen in Vaterstetten Da geht noch was

Gemeinde will kommunale Verkehrsüberwachung ausweiten

Von Wieland Bögel, Vaterstetten

Die Schulweghelfer in der Großgemeinde können sich über eine Spende von 5944,66 Euro freuen - diesen Überschuss hat im vergangenen Jahr die kommunale Verkehrsüberwachung eingebracht. Traditionell geht das Plus, welches die Gemeinde bei Rasern und Falschparkern erzielt, an jene, die sich für mehr Sicherheit auf dem Schulweg einsetzen. Im kommenden Jahr könnte es sogar noch etwas mehr werden: Der Straßen- und Verkehrsausschuss hat nun mit großer Mehrheit beschlossen, von 2020 an die Verkehrsüberwachung deutlich auszuweiten.

Insgesamt waren die Kontrolleure im vergangenen Jahr 1117,5 Stunden im Einsatz auf Vaterstettens Straßen. Davon entfielen 606 Stunden auf den fließenden Verkehr" - die Kontrolleure machten in dieser Zeit also Jagd auf Raser, und stellten 511,5 Stunden lang Strafzettel im ruhenden Verkehr aus. Das entspricht 50,5 beziehungsweise 42,6 Stunden pro Monat. Laut Manfred Weber von der Abteilung Straßenverkehrsrecht im Bauamt hat die Gemeinde dafür 112 856,55 Euro ausgegeben. Die Kontrolleure waren dabei aber so erfolgreich, dass sie ganze 118 801,21 Euro an Bußgeldern einnahmen. Insgesamt wurden 4080 Verstöße im fließenden Verkehr und im ruhenden 2984 festgestellt. Was laut Weber zeigt, dass die Kontrollen wirken, denn 2017 waren noch 225 mehr Raser und sogar 721 mehr Falschparker registriert worden.

Trotzdem sollten die Kontrollen ausgeweitet werden, schlug Benedikt Weber (CSU) vor. "Gerade bei den Falschparkern, das nimmt immer mehr zu." Die Verwaltung solle darum prüfen, wie weit man die Stundenzahlen erhöhen könne, dass trotzdem noch ein Überschuss bleibt. "Ich stoße ins gleiche Horn", sagte Stefan Ruoff (Grüne) - allerdings deutlich lauter. Er stellte in der Sitzung den Antrag, sowohl beim ruhenden als auch beim fließenden Verkehr je zehn zusätzliche Stunden Verkehrsüberwachung zu beauftragen. Dass der Bedarf da sei, "haben wir bei der Verkehrsschau gesehen", vor der VHS, am Kletterwald, in den Anliegerstraßen des neuen Wohngebietes oder im Gewerbegebiet - überall würden Parkverbote nicht eingehalten. Diese Beobachtung hat auch Manfred Schmidt (FBU/AfD) gemacht, er sprach sich darum ebenfalls dafür aus, "gerade beim Parken" solle mehr kontrolliert werden. Ein finanzielles Risiko durch die dann steigenden Kosten sehe er keine: "wir haben einen Puffer von 6000 Euro". Lediglich Herbert Uhl (FW) war gegen mehr Verkehrsüberwachung, diese sei unnötig: "Die Zahl der Verstöße hat sich verringert, es hatte also Erfolg."

Gegen seine Stimme beschloss der Ausschuss, dass die Kontrolleure von 2020 an insgesamt 20 Stunden pro Monat mehr unterwegs sein sollen, jeweils zehn für den ruhenden und fließenden Verkehr.

Schon einmal hatte die Gemeinde die Kontrollen verstärkt, 2013 war das. Was bei den Vaterstettenern - zumindest für eine gewisse Zeit - Eindruck zu machen schien: Lagen die Nettoeinnahmen aus Strafzetteln 2013 noch bei rund 31 700 Euro, waren es im Jahr darauf minus 660 Euro. Für 2015 allerdings war wieder ein Überschuss von 10 064 Euro zu verbuchen. Besonders rücksichtslos waren die Vaterstettener übrigens offenbar im Jahr 2012 unterwegs: Damals erzielte die Verkehrsüberwachung 39 201 Euro mehr Einnahmen als Ausgaben.