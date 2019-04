14. April 2019, 21:55 Uhr Kontrolle in Vaterstetten Handy am Ohr und auch noch betrunken

Nach Handyverstößen am Steuer hat die Polizei Poing am Samstagnachmittag in der Möschenfelderstraße Ausschau gehalten. Dabei geriet sie an einen 60-Jährigen, der nicht nur telefonierend an der Polizei vorbeifuhr - sondern auch noch mehr als 0,5 Promille Alkohol im Blut hatte, wie sich herausstellte. Dem Mann drohen nun mehrere Hundert Euro Bußgeld, ein Fahrverbot sowie Punkte in Flensburg.