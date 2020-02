Teure Folgen wird für einen 67-jährigen Mann eine Verkehrskontrolle haben, in die er am Montagnachmittag in Steinhöring geraten ist. Die Polizisten stellten nämlich fest, dass an dem Fahrzeug Kennzeichen angebracht waren, die für einen anderen Pkw ausgegeben sind. Erschwerend hinzukommt, dass der Mann erst kürzlich seinen Führerschein bei der Polizei abgeben musste. "Der Fahrer hat somit gleich diverse Straftatbestände gemäß des Strafgesetzbuches, des Straßenverkehrsgesetzes, des Pflichtversicherungsgesetztes und der Abgabenordnung verwirklicht", so das Resümee der Ebersberger Polizei.

© SZ vom 12.02.2020 / SZ Feedback