Gleich mehrere Probleme hatte ein 26-Jähriger, der am Sonntag gegen 17.35 Uhr in Kirchseeon in eine Verkehrskontrolle geriet. Wie die Polizei mitteilt, konnte sich der Fahrer nicht ausweisen und gab falsche Personalien an. Die Überprüfung ergab, dass der Mann keine Fahrerlaubnis hatte. Ein Drogenschnelltest deutete zudem auf den Konsum von Betäubungsmitteln hin, eine Blutentnahme wurde veranlasst.