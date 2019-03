25. März 2019, 22:14 Uhr Kontrolle am Unfallschwerpunkt Mit 171 auf der FTO unterwegs

Polizei stoppt zahlreiche Raser bei Markt Schwaben

Auf der Flughafentangente Ost kommt es immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen. Oft ist überhöhte Geschwindigkeit dafür verantwortlich, weshalb die Polizei dort regelmäßig kontrolliert. So auch am Sonntagnachmittag bei Markt Schwaben. Insgesamt wurden zwölf teilweise erhebliche Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt. Spitzenreiter war ein trotz durchgezogener Linie überholender Porschefahrer aus München. Er wurde mit 171 Kilometern pro Stunde - erlaubt ist Tempo 100 - gemessen. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 440 Euro, zwei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. Bei weiteren fünf Autofahrern wurde eine Übertretung von 30 Kilometer pro Stunde oder sogar mehr festgestellt. Hier wird ein Bußgeld von 120 Euro und ein Punkt fällig. Zwei Fahrzeuglenker überschritten die zulässige Geschwindigkeit von um 22 beziehungsweise 26 Kilometer pro Stunde Hier bewegt sich das Bußgeld bei 70 und 80 Euro und jeweils einem Punkt in Flensburg. Neben zahlreichen Personenautos wurden auch zwei Sattelzüge, die vom Sonntagsfahrverbot ausgenommen waren, derselben Spedition mit 87 statt der erlaubten 60 Kilometer pro Stunde gemessen. Hier wurde jeweils ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro und ein Punkt verhängt. Da es sich um ausländische Fahrer handelte, musste die Strafe vor Ort beglichen werden.