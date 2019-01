10. Januar 2019, 15:38 Uhr Schnee-Chaos Kompletter Schulausfall im Landkreis Ebersberg

Das Ebersberger Landratsamt reagiert auf die Schneemassen. Seit heute Donnerstag sind die Schulen dicht.

Aufgrund der anhaltend gefährlichen Straßenverhältnisse wegen starkem Schneefall hat die "Lokale Koordinierungsgruppe Schulausfall" im Landkreis Ebersberg unter der Leitung des Schulamtes Ebersberg entschieden, den regulären Schulbetrieb an allen Schulen im Landkreis zuschließen.

Der Schulbetrieb an Grund- und Mittelschulen, Realschulen, Gymnasien, Sonderpädagogische Förderzentren und private Schulen sind von heute, 10. Januar, bis einschließlich Montag, 14. Januar, eigestellt.

Heute Montag findet in der Regel ein Notbetrieb an den Schulen statt, so dass Kinder, die ihre Schule erreichen, betreut werden. Den Eltern wird empfohlen, die örtliche Situation an Ihren Schulen und Betreuungseinrichtungen abzufragen. Gerade wird der Rücktransport der Schüler, die ihre Schule erreicht haben, für heute Mittag organisiert.