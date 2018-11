16. November 2018, 22:01 Uhr Komödie Russischer Sehnsuchtsort

Theater Wasserburg zeigt erneut Anton Tschechows "Kirschgarten"

Der Kirschgarten - ein wunderschönes Refugium, das jahrzehntelang die gesellschaftliche Stellung und das Einkommen der Familie um Gutsbesitzerin Ljubow Ranjewskaja absicherte. Die Produktion von Anton Tschechow fand in der vergangenen Spielzeit so großen Zuspruch, dass man am Theater Wasserburg den Entschluss fasste, die Inszenierung von Uwe Bertram auch in dieser Spielzeit erneut zu zeigen. Der Kirschgarten - ein Sehnsuchtsort, der finanziell und ideell nutzlos geworden ist. Ein Teil der Familie lebte im Ausland über seine Verhältnisse, während andere mehr schlecht als recht versuchten, den Familienbesitz zu erhalten. Eine Zwangsversteigerung droht. Der Kirschgarten ist eine tragische, gesellschaftskritische Komödie in vier Akten. Sie entstand im Jahr 1903 und wurde zu Tschechows 44. Geburtstag am 30. Januar 1904 in Moskau uraufgeführt.

Im Theater Wasserburg ist der "Kirschgarten" zu sehen am 17., 18., 23. und 24. November sowie am 25. und 26. Dezember. Beginn ist freitags, samstags und feiertags um 20 Uhr, sonntags um 19 Uhr. Die Regie obliegt Uwe Bertram. Es spielen: Nina Selma Frank, Susan Hecker, Hilmar Henjes, Carsten Klemm, Nik Mayr, Frank Piotraschke, Leonhard Schilde, Annett Segerer, Regina Alma Semmler und Mike Sobotka. Informationen sowie Karten gibt es über die Webseite www.theaterwasserburg.de sowie in der Gäste-Information, im Innkaufhaus und bei Versandprofi Gartner in Wasserburg. Die Abendkasse öffnet eine Stunde vor Vorstellungsbeginn.