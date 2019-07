24. Juli 2019, 21:28 Uhr Kommunalwahl Neuer FDP-Ortsverband in Kirchseeon

Am Dienstagabend hat die FDP im Pub Mahagoni in Kirchseeon ihren achten Ortsverband im Landkreis gegründet. FDP-Kreisvorsitzender Alexander Müller freut sich: "Jetzt sind wir endlich in allen Großgemeinden des Landkreises vor Ort vertreten." Erst die zahlreichen Beitritte der vergangenen Jahre hätten dieses möglich gemacht. Zur Ortsvorsitzenden wurde Susanne Markmiller gewählt. Die 41-jährige Juristin wohnt mit ihrer Familie in Eglharting und betreibt in Kirchseeon ihre Rechtsanwaltskanzlei. Daneben unterrichtet sie im Berufsförderungswerk. Stellvertretender Vorsitzender ist Maximilian Sagner, Schüler aus Eglharting. Schatzmeister ist Unternehmensberater Rainer Büchse, zu Beisitzern wurden Sylke Cerveny aus Kirchseeon und Roland Hildebrandt aus Eglharting gewählt. Schwerpunktthemen sind laut Markmiller die langfristige Ortsentwicklung, die zukünftige Nutzung des Areals des Bahnschwellenwerkes, eine bessere Förderung des örtlichen Gewerbes und Verkehrsthemen. Außer für mehr Park&Ride-Plätze wolle sich die FDP auch für mehr Fahrradständer einsetzen. Auch die Kinderbetreuung liege ihr als berufstätige Mutter zweier Kinder am Herzen. Nach eigenen Angaben rechnen sich die Kirchseeoner Liberalen gute Chancen bei der anstehenden Kommunalwahl aus.