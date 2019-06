24. Juni 2019, 21:31 Uhr Kommunalwahl Minister Reichhart kommt nach Anzing

Zum offiziellen Start in die Kommunalwahl hat sich die CSU Anzing Unterstützung aus der Landeshauptstadt geholt. Man freue sich sehr, schreibt der Ortsverband nun in einer Einladung, "dass am kommenden Donnerstag, 27. Juni, Dr. Hans Reichhart, Bayerischer Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr, zu Gast in Anzing ist."

Und gerade sein Fachbereich ist auch für Anzig sehr interessant, findet man bei der CSU: "Bei den Themen Wohnen, Bauen und Verkehr steht die Gemeinde in den kommenden Jahren vor großen Herausforderungen", schreibt CSU-Ortsvorsitzende Kathrin Alte in der Einladung. "An zahlreichen Beispielen in der Anzinger Ortsmitte werden die Themen im Rahmen eines Ortsspaziergangs vorgestellt und mit dem Minister diskutiert."

Treffpunkt ist um 15.30 Uhr in der Högerstraße 6, am alten Hof der Familie Haimmerer. Eine Bürgersprechstunde mit dem Minister nach dem Rundgang ab 16.30 Uhr in "Furtis Café" schließt sich an. Zum Ortsspaziergang und zur anschließenden Bürgersprechstunde sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen.