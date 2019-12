Die Linke im Landkreis Ebersberg will im kommenden März den Sprung in den Kreistag schaffen. Vincent Kalnin wurde bei der Aufstellungsversammlung bei nur einer Enthaltung als Landratskandidat nominiert. Insgesamt wartet die Linke mit 24 Bewerbern auf, darunter auch einige bekannte Namen: Marlene Ottinger, die Nummer 2 auf der Liste, ist beispielsweise derzeit für das "Bündnis für Grafing" im dortigen Stadtrat vertreten, Thomas Schmidt-Behounek, Platz 3, ist vor einigen Jahren als Bezirkstagskandidat der Piratenpartei angetreten. Wie die Linke mitteilt, sind 14 der Kandidaten und Kandidatinnen Parteimitglieder, die übrigen treten als parteilose Bewerber an. Um einen vollständigen Wahlvorschlag von 60 Bewerbern abgeben zu können, führen die Linken, wie sie in ihrer Pressemitteilung feststellen, ihre Kandidatinnen und Kandidaten mehrfach auf, wie es die Bestimmungen des Kommunalwahlgesetzes ermöglichen.

Die Kandidaten: 1. Vincent Kalnin, 2. Marlene Ottinger, 3. Thomas Schmidt-Behounek, 4. Lena Huppertz, 5. Tobias Boegelein, 6. Corinna Wilde, 7. Michael Pleitner, 8. Martina Grossner, 9. Stephan Bergs, 10. Rosalinde Hohmann, 11. Werner Schmidt-Koska, 12. Magdalena Nickl, 13. Lucca Kühne, 14. Maya Zitzlsperger, 15. Michael Prötzel, 16. Alexander Rose-Fehling, 17. Dennis Beck, 18. Max Kornschnabel, 19. Herbert Nickl, 20. Matthias Edbauer, 21. Dieter Hartdegen, 22. Lion Lingott, 23. Andreas Matuszczek, 24. Noah Möller.