Die Genossen in der Großgemeinde wollen nach 19 Jahren wieder zurück auf den Chefsessel im Rathaus. Möglich machen soll dies Maria Wirnitzer, SPD-Gemeinderätin seit 2014. Der Vorstand des Ortsvereins hatte sich bereits im August einstimmig für die Kandidatur der 56-jährigen Landschaftsarchitektin ausgesprochen, ein Votum, dem die Nominierungsversammlung nun folgte: Alle 25 Wahlberechtigten waren dafür, dass Maria Wirnitzer die SPD am 29. März vertreten soll.

Ein Plan, den ursprünglich nicht einmal die Kandidatin selbst hatte, wie Wirnitzer nun sagte: "Beim letzten Mal hatten wir noch eine ganz andere Ausgangslage", da hatten die Genossen beim Thema Bürgermeisterwahl noch auf den überparteilichen Bewerber Robert Winkler gesetzt. Der CSU-Vorstand hatte die Idee ins Spiel gebracht - die Mitglieder waren anderer Meinung und Winkler zog sich komplett zurück. "Da war klar, dass wir selbst einen Bewerber ins Rennen schicken", so Wirnitzer weiter. Darüber, ob sie es machen soll, habe sie aber lange nachdenken müssen, schließlich ist das höchste Amt in Vaterstetten kein ganz einfacher Posten.

Warum das so ist, fasste Wirnitzer in ihrer Vorstellungsrede zusammen. "Es freut uns, dass so viele Menschen zu uns ziehen wollen, aber es ist auch eine enorme Herausforderung für die Infrastruktur." Darum soll Vaterstetten beim Zuzug "eine Pause einlegen". Nachverdichtung werde es weiter geben, neue Baugebiete über jene hinaus, die schon in der Planung sind, aber erst einmal nicht. Zwar gebe es Begehrlichkeiten von "Investoren und Baufirmen, die sich bereits große Flächen gekauft haben. Wir sollten diesen aber nicht die Entwicklung unserer Gemeinde überlassen". Wer wollte, konnte darin eine Anspielung auf das Grundstück neben dem Umspannwerk sehen: Ein Immobilienkonzern, der in Vaterstetten bereits das Altenheim in der Fasanenstraße betreibt, hat sich dort Flächen gesichert und versucht seitdem Einfluss auf die Planung zu nehmen.

Verbunden mit der Verdichtung sind in Vaterstetten auch stets Verkehrsprobleme, hier setzt Wirnitzer auf weniger Autos und mehr Fahrräder. Dafür brauche es mehr sichere Fahrradverbindungen und mehr sichere Abstellmöglichkeiten. Fußwege sollten überall barrierefrei sein und der Busverkehr ausgebaut werden. Ausbauen will die SPD auch die erneuerbaren Energien. Ideen dafür gebe es genug, "wir haben ein Umsetzungsproblem", so Wirnitzer. Sie machte auch klar, dass ohne Windkraft und Freiflächensolaranlagen die Energiewendeziele nicht zu schaffen seien. Ebenfalls Nachholbedarf sieht Wirnitzer bei der Kinderbetreuung, nötig sei eine langfristige, vorausschauende Planung "nicht immer nur Stückwerk". Auch brauche es dringend einen Ersatz für das Jugendzentrum. Dass die Gemeinde mehr Gewerbesteuern generieren muss, ist auch bei der SPD unumstritten. Der Weg dahin führt für Wirnitzer aber nicht über große Gewerbegebiete, wie jenes an der A94. Dieses im Gemeinderat abzulehnen "ist uns nicht leicht gefallen", sowohl im Hinblick auf die Steuereinnahmen wie auf die Arbeitsplätze. Trotzdem sei der Flächenverbrauch zu hoch und bei der Ansiedelung von nur zwei Firmen mache man sich zu abhängig von deren Geschäftsergebnis. Besser sei die Ansiedlung kleiner und mittlerer Betriebe oder Büros, idealerweise in der Kerngemeinde. "Flächen dafür gäbe es genug, aber der Wirtschaftsförderer bekommt es nicht hin."

Zuletzt hatte Wirnitzer noch einen Appell an ihre Genossen: "Lasst euch nicht von negativen Stimmungen auf Bundesebene anstecken." Die Bürgermeister- und Gemeinderatswahl sei ein lokales Ereignis "und die SPD hat auf lokaler Ebene viel erreicht".