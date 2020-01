Einstimmig hat der CSU-Ortsverband Steinhöring bei seiner Aufstellungsversammlung im Gasthaus "Zur Post" den 45-jährigen Christian Schächer zum Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl am 15. März nominiert. Unterteilt in verschiedene Themenfelder, stellte Christian Schächer, der seit 2008 Gemeinderat ist, sein Programm vor. Vor allem von Bedeutung sei für ihn in einer generationsgerechten Gemeinde die Schaffung weiterer Kindergartenplätze. Sehr wichtig ist es Schächer aber auch, Möglichkeiten für eine regionale Vermarktung zu schaffen. Hier kann dem 45-Jährige zufolge die Etablierung eines Wochen- oder Monatsmarktes am Dorfplatz ein Ansatzpunkt sein. Zur Verbesserung der Infrastruktur gelte es den Breitbandausbau weiter voranzutreiben. Einen großen Stellenwert haben für Christian Schächer auch die Vereine, denn diese seien das Aushängeschild einer Gemeinde.

Bei ihrer Kandidaten-Auswahl für die Gemeinderatsliste setzt die Steinhöringer CSU eigenen Angaben zufolge auf "eine gute Mischung aus Frauen und Männern aller Altersstufen". Auch seien aus allen Berufsgruppen Bewerber auf der Liste vertreten.

Die Kandidaten: 1. Christian Schächer, 2. Johannes Antoni, 3. Magdalena Kerschl, 4. Hans Braun, 5. Wolfgang Hofstetter, 6. Bernd Dominique Freytag, 7. Emmeran Seehuber, 8. Christina Barthuber, 9. Michael Mayerhofer, 10. Sebastian Baumann, 11. Stefanie Mückenberger, 12. Werner Windstetter, 13. Ludwig Urban, 14. Markus Hackenberg, 15. Maximilian Kopp, 16. Antonie Chrastny. Ersatz: 17. Maximiliane Chrastny.