Marc Salih will bei der Kommunalwahl 2020 den Chefsessel im Poinger Rathaus erobern: Der FDP-Ortsverband hatden 45-Jährigen in seiner Aufstellungsversammlung einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten gewählt. Er ist somit der vierte Bewerber neben Reinhard Tonollo (SPD), Thomas Stark (CSU) und Günter Scherzl (FWG).

Salih ist seit mittlerweile 27 Jahren hauptberuflich als Polizist bei der Bundespolizei im In- und Ausland aktiv. Im Ausland war er als Sicherheitsbeamter mit Führungsaufgaben im diplomatischen auswärtigen Dienst betraut. Die Stationen waren die Vereinten Nationen in New York sowie die deutschen Botschaften in Teheran und Budapest. Somit verfüge Salih "über ein hohes Maß an interkultureller Kompetenz", wie die FDP in einer Pressemitteilung schreibt. Der Bürgermeisterkandidat wolle Poing in eine sichere und fortschrittliche Zukunft führen, dabei aber eine solide Finanzierung fest im Blick behalten. "Wir müssen dafür sorgen, dass Poing nicht mehr weiter auf Kosten der nachkommenden Generationen lebt und als Kommune endlich effizienter wirtschaftet", erklärt der 45-Jährige.

Neben einer vernünftigen Haushaltspolitik fordert Marc Salih auch, die umweltpolitischen Herausforderungen in der Gemeinde Poing stärker zu fokussieren. Beispielsweise könnten Haus- und Wohnungseigentümer dahingehend motiviert werden, ihre Garagen- und Pkw-Stellplätze mit Ladestationen für Elektroautos nachzurüsten. Im Rathaus würde er eine digitale Bürgermeistersprechstunde als zusätzliches Angebot zu den bestehenden Sprechstunden einführen. Zuspruch erhielt der Kandidat vom gesamten Ortsverband. "Mit den Freien Demokraten und ihrem Bürgermeisterkandidaten kommt neuer Schwung in die Gemeinde", so der FDP- Ortsvorsitzende Wolfgang Spieth.