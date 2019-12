Mit erfahrenen Kräften, aber auch neuen Gesichtern tritt die Freie Wählergemeinschaft (FWG) Poing im März 2020 bei den Gemeinderatswahlen an. Der Anteil an Frauen auf der Liste liegt bei 40 Prozent und das Durchschnittsalter bei knapp 49 Jahren, wie die FWG in einer Presseerklärung mitteilt. Es sei auch "ein breites Spektrum an beruflicher Kompetenz vertreten", zum Beispiel in den Bereichen Verwaltung, Verkehr und Infrastruktur, Medizin, IT, Umwelttechnik und Landwirtschaft. Ehrenamtlich engagieren sich einige der Kandidatinnen und -Kandidaten schon langjährig für Soziales, Kultur, Sport, Umwelt oder bei der Poinger Feuerwehr. Schließlich decke die FWG-Liste auch alle Poinger Ortsbereiche sowie die Ortsteile Angelbrechting und Grub ab. "Ich bin sehr stolz auf unsere Liste", so der FWG-Vorsitzende und Bürgermeisterkandidat Günter Scherzl. Nicht mehr auf der Liste stehen die derzeitigen FWG-Gemeinderäte Manfred Vodermeier und Andreas Lang, die beide aus persönlichen, familiären Gründen nicht mehr für die neue Amtsperiode des Poinger Gemeinderates kandidieren.

Die Kandidaten: 1. Günter Scherzl, 2. Bernhard Slawik, 3. Valentin Mágori, 4. Sabine Ebbinghaus-Guschke, 5. Matthias Andres, 6. Robert Petermeier, 7. Claudia Reinhardt, 8. Siegfried Schimpf, 9. Kathrin Mittermeier, 10. Daniel Jordan, 11. Eva Marcus, 12. Christiane Orth, 13. Dirk Reinhardt, 14. Monika Stübich-Fritsch, 15. Wolfgang Richter. Ersatz: Andrea Richter.