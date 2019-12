Der FDP-Einzelkämpfer im Poinger Gemeinderat will auch in den kommenden sechs Jahren in der Kommunalpolitik mitreden: Wolfgang Spieth führt die Kandidatenliste der Poinger Liberalen für die Kommunalwahl 2020 an. Zudem treten neben neuen Parteimitgliedern auch eine Reihe von Bürgerinnen und Bürgern an, die nicht Mitglieder der FDP sind. Auch sie wollen mit ihrer Kandidatur, so Spieth, "ihre Unterstützung für die aktive, erforderlichenfalls auch kritische Arbeit der FDP im Poinger Gemeinderat zum Ausdruck bringen". Von den Kandidaten der FDP sind ein Drittel Frauen. Marc Salih, Bürgermeisterkandidat der Liberalen, steht auf Platz drei der Liste.

Gemeinderat Spieth sprach einige Themen aus der bisherigen Gemeinderatsarbeit an. So wies er darauf hin, dass angesichts der in wenigen Jahren auf weit über 30 Millionen Euro gestiegenen Schulden der Gemeinde Poing zukünftig eine Konsolidierung der gemeindlichen Finanzen dringend notwendig sein werde. An den bestehenden Verkehrsproblemen müsse weiter gearbeitet werden, etwa durch Verbesserungen für Fußgänger und Radfahrer und die Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs, insbesondere der S-Bahn. Daneben will sich die FDP für eine Erweiterung des kulturellen Angebots in der Gemeinde einsetzen.

Die Kandidaten: 1. Wolfgang Spieth, 2. Julia Ziethmann, 3. Marc Salih, 4. Ulrike Kirchhoff, 5. Valentin Groß, 6. Silvia Bohlender, 7. Ewald Silberhorn, 8. Andreas Kroll, 9. Elfriede Grund, 10. Bernd Diecker, 11. Karlheinz Grund, 12. Alexander Bohlender.