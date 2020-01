Kommunalwahl in Pliening

Nun hat sich auch die SPD in Pliening für die Kommunalwahlen im kommenden März positioniert. Bei ihrer Aufstellungsversammlung nominierten die Parteimitglieder Eva Strauss zur Kandidaten für den Bürgermeisterposten. Damit will die 56-Jährige, die seit zwölf Jahren für die Fraktion SPD/Unabhängige im Gemeinderat sitzt, nach 2014 noch einmal versuchen, der CSU das Rathaus abzujagen. Vor sechs Jahren war sie an Roland Frick gescheitert, der seinen Parteifreund Georg Rittler beerbte und sich im ersten Wahlgang die Mehrheit sicherte.

Strauss kam damals mit 29,8 Prozent auf den zweiten Platz, vor Hans-Peter Schepanski vom Neuen Forum. Diesmal hat sie es wieder mit Roland Frick und mit Markus Uffinger von der Initiative für Pliening zu tun. Strauss versteht sich als Parteifreie als Bindeglied zwischen Rot und Grün und sprach sich in ihrer Bewerbungsrede dafür aus, die ständige Vernetzung über alle Fraktionsgrenzen, die sie bereits bisher im Gemeinderat praktiziert habe, auch fortzusetzen. Die Kandidatin wurde von allen Anwesenden gewählt. Von dem großen Rückhalt, den sie erfährt, konnten sich auch ihre beiden Gegenkandidaten überzeugen, die die Versammlung als Gäste verfolgt hatten. Bei der Plieninger SPD hofft man, die jetzige Fraktionsstärke von fünf um mindestens eins erhöhen zu können, weshalb die ehemalige Fraktionssprecherin Kristina Widmann der neu gewählten Kandidatin einen symbolträchtigen Geschenkkorb mit sechs kleinen Schneemännern überreichte.

Die Kandidaten: 1. bis 3. Eva Strauss, 4. bis 6. Kurt Strehlow, 7. und 8. Bettina Marquis, 9. und 10. Martin Finger, 11. Susanne Gall-Stöckl, 12. Holger Baumann, 13. Inge Nausch, 14. Hubert Voßhage, 15. Agnes Kamhuber, 16. Michael Nausch, 17. Kristina Widmann, 18. Roland Ernst, 19. Peter Stöckl, 20. Franz Höcherl.