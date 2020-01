Mit der Forderung nach mehr bezahlbarem Wohnraum, mehr Einsatz für Benachteiligte und den Umweltschutz geht die SPD in den Markt Schwabener Gemeinderatswahlkampf. Als Motto haben sich die Genossen den Slogan: "Sozial und Grün" gegeben, unter dem Titel steht auch das Wahlprogramm, das zusammen mit den Gemeinderatskandidaten vorgestellt wurde.

Wie Manfred Kabisch, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins, sagt, sei "trotz einer prekären kommunalen Haushaltssituation" Markt Schwaben eine "reiche Gemeinde". Dennoch seien Bedürftige auf die Tafel angewiesen und bezahlbarer Wohnraum für junge Familien und Durchschnittsverdiener sei kaum vorhanden. Im Gegensatz dazu seien einige wenige in den vergangenen Jahren durch Immobilien überaus vermögend geworden. "Viele haben ihre Lobby im Marktgemeinderat, ihr Interesse an Veränderungen zum Wohl der Gemeinschaft ist gering", kritisiert Kabisch, bezahlbaren Wohnraum nennt er "ein Grundrecht und keine Ausnahme". "Die Verhinderung von Bodenspekulationen zu Lasten der Gemeinschaft",ist für David Machenschalk, Vertreter der Jusos im Vorstand, daher eine wichtige Zukunftsaufgabe.

Diese sieht die SPD auch beim Umwelt- und Klimaschutz, auch Markt Schwaben müsse seinen fairen Beitrag zur Veränderung leisten, gleichzeitig gelte "grün muss sozial sein". Mehr Einsatz zeigen soll die Gemeinde auch für Senioren, behinderte Menschen, Familien und Migranten. Trotz einer klammen Haushaltssituation zeigt man sich bei der SPD zuversichtlich, viele Verbesserungen sofort umsetzen zu können. Wichtig sei allerdings eine gesunde Finanzlage und ein gesichertes Steueraufkommen, dies sei erforderlich für nachhaltiges kommunales Handeln.

"Auf vieles, was bisher in Markt Schwaben erreicht wurde, können wir sehr stolz sein. Insbesondere auf die vielen ehrenamtlich arbeitenden Mitbürgerinnen und Mitbürger. Darauf wollen wir aufbauen und unseren Markt noch liebens- und lebenswerter, vor allem aber gerechter gestalten", so Georg Hohmann, Erster Bürgermeister, der aus Altersgründen nicht mehr antritt. Ein wichtiges Anliegen der Sozialdemokraten ist eine klare Positionierung gegen völkische Ansichten und Rechtspopulisten. Wolfgang Gregor, Vorstandsmitglied: "Sie gefährden die Gemeinschaft, für sie ist kein Platz in Markt Schwaben. Unser Problem ist nicht die Vielfalt, sondern die Einfalt. Die SPD ist und bleibt Deutschlands ältestes Bündnis gegen rechts und das gilt auch in Markt Schwaben".

Als gemeinschaftlicher Bürgermeisterkandidat von Freien Wählern und der SPD wurde Michael Stolze nominiert. Die Sozialdemokraten Markt Schwabens sichern Michael Stolze ihre volle Unterstützung zu und freuen sich auf eine konstruktive und gesellschaftlich verantwortungsvolle Zusammenarbeit.

Die Kandidaten: 1. Irmgard Czech, 2. Manfred Kabisch, 3. Barbara Dunkel, 4. David Machenschalk, 5. Dusanka Zimmermann 6. Wolfgang Gregor, 7. Elke Kabisch, 8. Magnus Gfüllner, 9. Fatimeh Noghabaie, 10. Andreas Hergenröther, 11. Cornelia Wieser, 12. Ernst Fuchs, 13. Gisela Ostien, 14. Olaf Holzendorf, 15. Nicole Jahn, 16. Anton Richter, 17. Maria Lindner, 18. Jan Grabke, 19. Bernhard Wieser, 20. Dr. Peter Tzscheutschler, 21. Björn Gregor, 22. Norbert Herrmann, 23. Klaus Schattner, 24. Horst Schade, Ersatz: Margit Kukla.