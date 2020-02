Tim Zeiff führt die FW-Liste in Markt Schwaben an

Etliche neue Gesichter finden sich auf der Kandidatenliste der Freien Wähler (FW) in Markt Schwaben. Der erst 21-jährige Tim Zeiff führt, gefolgt von der 34-jährigen Cornelia Hermansdorfer, die Liste an. "Die Versammlung hat der Jugend eine Chance gegeben! Kein Kandidat ist älter als 69 Jahre", heißt es in einer Pressemitteilung der Freien Wähler selbst. Einer, der die Arbeit der FW in den vergangenen Jahrzehnten mitgeprägt hat, ist hingegen im nächsten Gemeinderat nicht mehr mit von der Partie: der Fraktionssprecher und frühere Zweite Bürgermeister Bernd Romir. Außer ihm treten aber alle Gemeinderäte der Freien Wähler auch für eine weitere Wahlperiode an.

Die Kandidaten: 1. Tim Zeiff, 2. Cornelia Hermansdorfer, 3. Wolfgang Eiba, 4. Peter Widmann, 5. Guido Sandmann, 6. Werner Lampart, 7. Vildan Oflaz, 8. Markus Steffelbauer, 9. Bettina Ismair, 10. Andreas Stolze, 11. Alois Mayer, 12. Monika Braun, 13. Matthias Vormann, 14. Claudia Junker, 15. Kristin Kaiser, 16. Joseph Riexinger, 17. Franz Haslbeck, 18. Manfred Hoser, 19. Hubert Siegert, 20. Erich Kandlbinder, 21. Stefan Bauer, 22. Natascha Model, 23. Franz Argyusi, 24. Max Weindl, Ersatzkandidat: Kurt Hanatschek.