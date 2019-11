Nachdem Ende September die Kandidatinnen und Kandidaten für die Liste der CSU nominiert wurden, folgte beim Ortsverband der nächste Schritt. Im Gasthof Neuwirt in Zorneding trafen sie sich zu einer gemeinsamen Klausur. Ortsvorstand, Kandidatinnen und Kandidaten besprachen Themen, wie sie den Markt Kirchseeon in Zukunft gestalten möchten. Der Bürgermeister- und Spitzenkandidat der Liste, Jan Paeplow, zeigte sich mit dem Ergebnis der Klausur sehr zufrieden: "Es freut mich sehr, dass wir eine ausgewogene Liste aus erfahrenen und neuen Kandidaten aufstellen konnten. Diese Ausgewogenheit kommt auch den Themen zugute, mit denen wir Kirchseeons Zukunft gestalten wollen." So werde man Schwerpunkte in der Familien und Seniorenpolitik sowie der Infrastruktur setzen, den Umwelt- und Klimaschutz vorantreiben und das Rathaus weiter zu einem service- und bürgerorientierten Dienstleister ausbauen. Insgesamt habe man bereits vor der Klausur in Arbeitsgruppen, aus vielen Gesprächen, unterschiedlichen Veranstaltungen und Hausbesuchen einen zehn Punkte- Plan erarbeitet, der Maßnahmen und Positionierungen beinhaltet.

Die Kandidaten: 1. Jan Paeplow, 2. Natalie Kowarz, 3. Dominik Zacher, 4. Barbara Burgmayr-Weigt, 5. Christian Czirnich, 6. Paul Hörl, 7. Reinhard Schletter, 8. Bianka Dolinsky, 9. Andreas Scherer, 10. Sylvia Höher-Schwarz, 11. Alfons Bauer, 12. Carola Kühberger, 13. Peter Kohl, 14. Markus Bichler, 15. Tobias Schneider, 16. Markus Häusler, 17. Josef Schmölzl, 18. Rudolf Rothhaupt, 19. Siegfried Seidinger, 20. Michael Obersteiner, 21. Josef Götz, 722. Bernhard Eder, 23. Christoph Rothbauer, 24. Maria Wollny, Ersatzkandidaten: 25. Petra Reischenbeck, 26. Regina Burgmayr.