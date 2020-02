Lange sah es so aus, als bliebe Gemeindechef Ludwig Maurer in Hohenlinden bei der Wahl ohne Konkurrenz. Nun fordert ihn Martin Huber heraus

Lange sah es so aus, als dürfte sich der seit 1996 amtierende Hohenlindener Gemeindechef Ludwig Maurer auf einen extrem entspannten Wahlabend einstellen. Denn Gegenkandidaten waren zunächst nicht in Sicht, die CSU - nach Maurers Überparteilicher Wählergemeinschaft Hohenlinden (ÜWH) derzeit zweitstärkste Fraktion im Gemeinderat - verzichtete auf einen Bewerber. Zweiter Bürgermeister Thomas Riedl und Spitzenkandidat Theo Falterer (erster Listenplatz) wollten nicht gegen Maurer antreten. Doch seit 22. Januar ist klar, dass die Hohenlindener doch die Auswahl unter zwei Kandidaten haben werden. Die seit 2002 im Gemeinderat vertretene Wählergruppe "Die Bürgerlichen" kündigte an, mit Martin Huber aus Birkach ins Rennen zu gehen. Der 55-jährige technische Angestellte und Betriebsrat eines Telekommunikationsunternehmens hat bisher keine kommunalpolitische Erfahrung, aber ein Ziel: "Derzeit wird zu viel polarisiert, ich möchte für einen harmonischeren Stil und ein gutes Zusammenarbeiten sorgen."

Seine Nominierung sei nach einem Gespräch mit Gemeinderat Josef Neumeier zustande gekommen - die Bürgerlichen wollten eine Alternative zum Amtsinhaber bieten. Die Wählergruppe spielt derzeit im Gemeinderat nur eine untergeordnete Rolle. Zwar hatte sie bei der Wahl 2014 drei Mandate errungen, eine Gemeinderätin - die damalige Bürgermeisterkandidatin Johanna Seitz - entschied sich aber bereits 2015, eigene Wege zu gehen. Theo Falterer, der bis vor kurzem ebenfalls noch bei den Bürgerlichen war, ist nun zur CSU gewechselt.

Detailansicht öffnen Ludwig Maurer von der ÜWH ist seit 1996 Chef im Rathaus. Der 62-Jährige hat auch für die kommenden Jahre noch viele Pläne. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Allzu bange ist Maurer angesichts der Konkurrenz wohl dementsprechend nicht, er sieht auch keine Notwendigkeit für einen neuen politischen Stil. Die Stimmung in der Gemeinde und die Zusammenarbeit im Gemeinderat seien gut, sagt er. In Maurers Ära hat sich die Gemeinde gewandelt: 2000 wurde die kommunale B12-Entlastungsstraße gebaut. In einem ersten Bauabschnitt wurde die Ortsmitte und - durchfahrt in Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung neu gestaltet. Neue Bau- und Gewerbegebiete sind entstanden. Am Rathaus wurden ein multifunktionaler Veranstaltungsplatz und eine Hackschnitzelheizanlage mit Fernwärmenetz realisiert. Die seniorengerechte Wohnanlage auf der Abtwiese als größtes Projekt in der Gemeinde-Historie wurde verwirklicht: Die 24 Wohnungen und drei Appartements sind alle vermietet, sagte Maurer.

Die Grundschule wurde saniert, das Lehrschwimmbecken möchte Maurer erhalten und dort noch Umkleiden und Duschen modernisieren. Neue Baugebiete wurden auf den Weg gebracht, wobei es an der Buchenstraße nicht reibungslos lief. Seit der Freigabe der A94 ist der Verkehr auf der B12 deutlich weniger geworden - bei Lkw um 80 und bei Pkw um etwa 70 Prozent, sagt Maurer. Die Ruhe freut viele, aber nicht alle - denn für Imbissläden, Raststätten, Gasthöfe, Tankstellen und Supermärkte fehlen frühere Kunden. Durch einen Markt jeweils freitags soll das Ortszentrum neu belebt werden, hofft Maurer, Hohenlinden solle "nicht ausbluten und nicht veröden".

Detailansicht öffnen Gegenkandidat ist der 56-jährige Martin Huber von den Bürgerlichen. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Die günstige Lage, das schön gestaltete Dorf mit guter Infrastruktur machen Hohenlinden beim Wohnen attraktiv: Die Preise steigen, durch die mögliche Nachverdichtung im Ort schießen größeren Wohnhäuser wie Pilze aus den Boden. Einige hundert neue Bürger werden in den nächsten Jahren in die Gemeinde ziehen. Die Gemeinde soll moderat wachsen, familienfreundlich sein, da sind sich die beiden Familienväter Huber und Maurer einig. Ein neues Kinderhaus sollte in der Nähe der Schule gebaut werden. Neue Angebote für Kindergarten- und Krippengruppen und Hort sollen dort in zentraler Lage geschaffen werden: "Es gab dazu erste Gespräche im Gemeinderat und mit Planern", sagt Maurer. Auch die Zukunft der Grundschule sehen beide Kandidaten in den nächsten Jahren gesichert.

Huber fordert mehr erschwingliches Bauland für Einheimische. Auch in den Ortsteilen im Außenbereich solle "mit Augenmaß" gebaut werden dürfen. Laut Maurer ist dies in einigen Ortsteilen wie etwa Altstockach auch möglich. Einig sind sich beide Kandidaten darin, dass die Gemeinde auch in der Fläche gut mit schnellem Internet versorgt werden muss. Auch die Gewerbegebiete werden wegen der Nachfrage weiter ausgebaut. Huber fordert hierzu auch kleinere Parzellen für Handwerksbetriebe und digitale Dienstleister.

Einig sind sich beide Kandidaten, dass örtliche Vereine gefördert werden müssen. Auch bei anderen Themen gibt es keine großen Differenzen: Erneuerbare Energien, die klimaneutrale Gemeinde und ein gut ausgebauter Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) sind beiden wichtig. Maurer will einen acht- bis neunsitzigen elektrisch motorisierten E-Bus für das Gemeindegebiet anschaffen. Der "Orts-Bus" könnte Schüler aus den Ortsteilen, die von weiterführenden Schulen kommen und am Gasthof "Zur Post" aussteigen und dort von den Eltern abgeholt werden müssen, nach Hause fahren und am Wochenende von Vereinen genutzt werden. Huber fordert einen Rufbus, der telefonisch bei Bedarf angefordert werden könnte. Zudem möchte er öffentliche E-Ladestationen für E-Autos in der Gemeinde: "Für mein Elektro-Fahrzeug fehlt derzeit die E-Tankstelle." Auch mehr Photovoltaikanlagen und den Umstieg von alten Ölheizungen auf umweltfreundlichere Heizvarianten fordert er. Die Gemeinde müsse Vorreiter sein.

Doch diese Rolle hat die Gemeinde nach Ansicht Maurers ohnehin längst übernommen. 2008 sei das Hackschnitzelheizwerk errichtet worden, außerdem sei neben den bestehenden PV-Anlagen auf dem Wendlandhaus und Bauhof weitere PV-Anlagen auf Dächern und Freiflächen entstanden. Auch eine Bürgersolaranlage sei denkbar. Bei den Radwegen stehe vor allem der Weg nach Ebersberg im Fokus, der für eine gute Anbindung in die Kreisstadt sorgen soll.

Huber, der SPD-Mitglied ist, Ausbilder im IT-Bereich war und seit 2002 als freigestellter Betriebsrat in Bonn und beim Berufsbildungsausschuss München tätig ist, will die Gemeinde auch digital modernisieren und umweltfreundlicher machen. Klimaneutralität bis 2030 sei sein Ziel. Auch eine gute medizinische Versorgung sei ihm wichtig - Ehefrau Marina arbeitet als Krankenschwester in der Kreisklinik.

Die übrigen Parteien sind ohne Bürgermeisterkandidaten in den Wahlkampf gezogen. Zweiter Bürgermeister Thomas Riedl (CSU) sagt, dass in einer kleinen Kommune nicht auf Biegen und Brechen ein Gegenkandidat gegen einen seit Jahrzehnten amtierenden Gemeindechef antreten müsse. Nach der Ära Maurer werde die CSU über einen Kandidaten nachdenken. Die SPD hat eine Liste mit fünf Kandidaten mit Judith Ortenburger an der Spitze aufgestellt. Nach der Gründung des Hohenlindener Ortsverbands hoffen die Grünen ihrem Sprecher Sebastian Roth zufolge auf einige Sitze im Gemeinderat. Anders als die Grünen in den Nachbargemeinden Anzing und Forstern wurde in Hohenlinden kein Bürgermeisterkandidat nominiert. Der neue Gemeinderat wird 16 statt bisher 14 Sitze haben, weil die 3000-Einwohner-Marke erreicht wurde.