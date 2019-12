Mit dem Ortsvorsitzenden Frank Hansen und Markus König, der bereits Gemeinderat in Glonn war, an der Spitze ihrer Liste ziehen die Liberalen in die Kommunalwahl. Mit zehn Kandidaten, davon drei Frauen, aus den Orten Glonn, Adling und Kastenseeon ist die Liste doppelt so stark wie vor sechs Jahren, wo es nur äußerst knapp nicht mit dem Gemeinderat geklappt hat, wie die FDP in einer Pressemitteilung erklärt. Seit zwei Jahren gebe es jetzt auch einen eigenen FDP-Ortsverband, der vielfältig zu örtlichen Themen wie Verkehr, Rettungswesen, Landwirtschaft bereits Stellung bezogen habe. "Hoffentlich bald auch im Gemeinderat," so Frank Hansen.

Die Kandidaten: 1. Frank Hansen 2. Markus König 3. Josef Vogl 4. Curt Regner 5. Nina Hansen 6. Sven Ungersböck 7. Carmen Trif 8. Martin Kronester 9. Wiebke Regner 10. Emil Trif.