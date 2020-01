Die Egmatinger CSU und die Freie Wählergemeinschaft am Ort machen bei der anstehenden Kommunalwahl wieder gemeinsame Sache. Beide haben sich nun einstimmig auf eine Liste von Bewerberinnen und Bewerbern festgelegt, die sie im März ins Rennen schicken wollen. An deren Spitze steht der langjährig amtierende Bürgermeister Ernst Eberherr, der erneut kandidieren wird und, wie es in einer Pressemitteilung heißt, "mit überwältigender Mehrheit" nominiert worden ist. Eberherr war es auch, der im Saal des Gemeindehauses Egmating kurz die Tätigkeit der CSU/Freie Wähler-Fraktion für die Gemeinde während der vergangenen Jahre darstellte, wie beispielsweise die Eröffnung einer örtlichen Arztpraxis oder den Breitbandausbau. Der Bürgermeister verwies auf die laufenden Projekte, die in naher Zukunft noch erfolgreich abzuschließen sind, etwa der Neubau des Rathauses, der Umbau der Schule und der Neubau des Feuerwehrhauses im Ortsteil Münster sowie die CO₂-freundliche Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED.

Weitere Themen, für welche man sich gemeinsam stark machen will, sind unter anderem die Ausweisung von neuem Wohnraum durch Neubaugebiete, die Förderung der Kinderbetreuung, Verbesserung der kommunalen Infrastruktur und die Sicherstellung der Wasserversorgung sowie die Verbesserung der Schlagkraft der Freiwilligen Feuerwehr durch neue Einsatzfahrzeuge. Die Liste der Kandidatinnen und Kandidaten, die diese Aufgaben umsetzen sollen, stelle der Fraktion zufolge einen guten Querschnitt der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Egmating samt Ortsteilen dar. Die Liste bestehe aus bewährten Gemeinderatsmitgliedern und "Neulingen", besonders stolz sei man auch auf den hohen Frauenanteil.

Die Kandidaten: 1. Ernst Eberherr, 2. Johann Chr. Lang, 3. Franziska Herbst, 4. Anton Werner, 5. Markus Kätzlmeier, 6. Georg Stündler-Liebl, 7. Andreas Voglrieder, 8. Markus Winter, 9. Karl Thoma, 10. Martin Schärtl, 11. Anna Lang, 12. Katalyn Rossmann, 13. Christina Hempel, 14. Eva Weber, 15. Michael Heiler, 16. Johann Bösmeier, 17. Christine Bohmann, 18. Alexandra Ott, 19. Vera Geuenich, 20. Hubert Maier, 21. Maximilian Werner, 22. Nikolaus Voglrieder, 23. Lisa Kätzlmeier, 24. Dietmar Zednik, 25. Franziska Hofer, 26. Alfred Kätzlmeier, 27. Heinz Ott, 28. Johann Lang sen. Ersatz: 29. Markus Matzer, 30. Karl Lautner, 31. Stefan Krüger, 32. Zaneta Maier.