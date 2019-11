Auch die Grünen rüsten sich für den Kommunalwahlkampf in Zorneding. Einen eigenen Bürgermeisterkandidaten wird die Fraktion zwar nicht stellen, dafür präsentiert sie eine bunt gemischte Liste mit Bewerbern für den Gemeinderat. Als Spitzenkandidat soll Nachwuchshoffnung Moritz Dietz die Richtung vorgeben. Bei der Aufstellungsversammlung im Gasthof Neuwirt kristallisierte sich auch heraus, wo man in der Gemeinde Handlungsbedarf sieht. So wurden bereits in der Vorstellungsrunde der Kandidaten die Themenschwerpunkte deutlich. Priorität hat demnach ein konsequenter Klimaschutz mit dem Bekenntnis, die Energiewende am Ort durch den Einsatz erneuerbarer Energien rasch umzusetzen. Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, der Ausbau bedarfsgerechter Kinderbetreuung und ein Verkehrskonzept für alle Ortsteile liegen den Grünen ebenso am Herzen wie ein lebenswertes Wohnumfeld mit Treffpunkten für Jung und Alt und die Wiederbelegung der Bürgerbeteiligung an den politischen Entscheidungen. All diese Themen will man im neuen Gemeinderat, der im März kommenden Jahres gewählt wird, mit frischem Elan verfolgen.

Die Kandidaten: 1. Moritz Dietz, 2. Giulia Hillebrand, 3. Helmut Obermaier, 4. Barbara Weiß, 5. Andreas Wichmann, 6. Christina Leinhos, 7. Thomas Heer, 8. Silvia Apel, 9. Rohan Siebert, 10. Anke Remus, 11. Berndt Lohmüller, 12. Martina Bechtloff, 13. Gregor Schlicksbier, 14. Katharina Ewane, 15. Stefan Obermaier, 16. Elke Piwowarsky, 17. Julia Weigl, 18. Bettina Kehl, 19. Karin Dimopoulos, 20. Wolfgang Endler.