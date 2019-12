Mit Nähe zur Bevölkerung wollen die Freien Wähler in Zorneding bei der Kommunalwahl im nächsten Jahr punkten. Unter dem Motto "Wir haben das Ohr direkt an den Bürgern!" hat die Fraktion nun ihre Liste mit Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat aufgestellt. Wie Vorsitzende Janet Lörner und Fraktionschef Willi Ficker bei der Nominierungsveranstaltung erklärten, verstehen sich die Freien Wähler Zorneding als sachorientierte Ortsvereinigung, die konstruktiv die Probleme in der Gemeinde aufgreifen und lösen will, sich dabei aber keinem Parteizwang oder einer Ideologie unterordnen möchte. Auch in Zorneding sollen künftig der direkte Austausch mit den Bürgern und der pragmatische Umgang mit den Themen fortbestehen. Die Schwerpunkte der Fraktion sind unter anderem die Weiterverfolgung der bereits angestoßenen innerörtlichen Verkehrsentwicklung, die maßvolle Ortsentwicklung oder auch die Schaffung von genügend Betreuungsplätzen für Kinder.

Nachdem sich die Bewerber kurz vorgestellt und zu den für sie wichtigen Themen geäußert hatten, wurde unter der Leitung von FW-Kreisrat Wilfried Seidelmann die Wahl durchgeführt. Mit dem Ergebnis ist man bei den Freien Wählern offenbar sehr zufrieden, denn in einer Pressemitteilung der Fraktion heißt es: "Mit dieser bunten Vielfalt an Kandidaten aus allen Ortsteilen gehen die Freien Wähler Zorneding optimistisch in die bevorstehende Wahl und rechnen sich gute Chancen aus." Wichtig sei laut Janet Lörner die Bürgernähe und der Bürgerkontakt, um die Probleme und Sorgen zu erkennen und daraus individuelle Lösungen formulieren und umsetzen zu können.

Die Kandidaten: 1. Franz Lenz, 2. Janet Lörner, 3. Falk Skeide, 4. Willi Ficker, 5. Martin Lenz, 6. Ulrich Fischer, 7. Hubert Röhrl, 8. Gabriel Trischler, 9. Felix Willisch, 10. Thomas Schlung, 11. Dieter Neckar, 12. Evi Huber, 13. Andreas Koppitz, 14. Dominik Kalke, 15. Natascha Kost, 16. Markus Lainer, 17. Guido Brodkorb, 18. Franz Inzenhofer, 19. Yvonne von der Linden, 20. Joseph Vordermeyer, Ersatz: 21. Günther Pauler, 22. Christian Geisreiter.