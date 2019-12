Walter Schmidtke tritt an

Kommunalwahl in Ebersberg

Bayernpartei will in den Grafinger Stadtrat zurück

Das Bewerberfeld um das höchste Amt der Stadt wird um einen Kandidaten reicher: Neben CSU, SPD und FDP wird nun auch die Bayernpartei Amtsinhaberin Angelika Obermayr (Grüne) herausfordern. Nominiert wurde dazu nun Walter Schmidtke, der BP- Ortsvorsitzende führt gleichzeitig die Stadtratsliste an.

Insgesamt zwölf Kandidaten und zwei Ersatzkandidaten haben sich bereiterklärt bei der Wahl am 15. März anzutreten. Darunter sind sowohl Mitglieder der Bayernpartei, als auch Parteilose, alle wurden ohne Gegenstimmen nominiert. Nach eingehender Diskussion beschloss die Versammlung ebenfalls einstimmig, Schmidtke als Bürgermeister-Kandidaten ins Rennen zu schicken. Schmidtke ist 57 Jahre alt, ebenso lang in Grafing ansässig und seit mehr als 40 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv. Beruflich ist Schmidtke als freiberuflicher Ingenieur tätig, sein größtes Hobby sind Fernreisen. Schmidtke betonte in seiner Vorstellungsrede, gerade, weil er große Teile der Welt kennt, schätzt und liebt er seine Heimat.

Heimatliebe aber dürfe nicht blind machen für Fehlentwicklungen. Etwa, dass sich immer weniger Einheimische ihre Heimat noch leisten könnten, der kommunale Wohnungsbau und die Wohnraumbewirtschaftung funktionierten nicht. Schmidtke erklärte, ein Hauptanliegen müsse es sein, die Preisspirale bei Mieten und Immobilienpreisen zu stoppen, etwa durch Bodenbevorratung sowie die konsequente Ausübung des städtischen Vorkaufsrechts. Zudem müssten das "Wachstum ohne Grenzen" und der ungebremste Zuzug mit seinen Folgen der Flächenversiegelung und Nachverdichtung zumindest gebremst werden.

Schmidtke begrüßte den Bau der Berufsschule, diese sei auch als Bestätigung für Jugendliche, die eine Ausbildung machen wollen und eben keinen akademischen Abschluss anstreben, zu werten. Am Rande bekräftigte er die Ablehnung des geplanten Windparks im Ebersberger Forst durch die Bayernpartei.

Ein Hindernis gibt es noch aus dem Weg zu räumen, damit die Bayernpartei auf dem Wahlzettel steht. 180 Grafinger Bürgerinnen und Bürger müssen die Bayernpartei mit ihrer Unterschrift (die im Rathaus zu leisten ist) unterstützen. Schmidtke rief die Anwesenden auf, sich hier aktiv einzubringen, ein liebens- und lebenswertes Grafing sei das allemal wert.

Die Stadtratsliste der Bayernpartei: 1. Walter Schmidtke, 2. Andreas Franz 3. Markus Huber, 4. Matthias Krickhahn, 5. Günter Baumgartner, 6. Christian Eckert, 7. Peter Schmid, 8. Rudolf Klinger, 9. Simone Binder, 10. Josef Gessler, 11. Michael Silbermann, 12. Peter Medl: Ersatzkandidaten: Klaus Lechner und Jürgen Binder.