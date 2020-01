"Mit dieser Liste sind wir absolut konkurrenzfähig", sagte Bürgermeisterkandidat Josef Peis bei der Aufstellungsversammlung von Pro Ebersberg. Eine komplette Stadtratskandidatenliste geht für die Wählervereinigung an den Start, dies haben die anwesenden Mitglieder einstimmig beschlossen. 24 Ebersberger und Ebersbergerinnen wollen die Zukunft der Stadt mitgestalten, angeführt von Josef Peis. "Gebürtige und Zugezogene, junge und ältere, alle wollen der Stadt mit ihren Visionen auch etwas zurückgeben", heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Alle Kandidaten hätten unterschiedliche Kompetenzen und Schwerpunkte. "Ob künftige Wohnformen, die Gemeinwohlökonomie, innovativen Ideen, wie der Verkehr künftig besser fließen kann, Pro Ebersberg ist mit diesen Kandidaten so gut aufgestellt, um die relevanten Themen gut zu bearbeiten und auch Lösungen umzusetzen", so Peis.

Bei den Vorstellungsrunden gab es auch eindringliche Worte. Darüber, die sozial Schwachen nicht zu vergessen, eine Willkommenskultur zu leben und die Verantwortung zu übernehmen, Ebersberg zukunftsfähig zu machen. Damit sich alle Kandidaten tatsächlich zur Wahl stellen können, müssen genügend Bürger eine sogenannte Unterstützungsunterschrift leisten, dies ist noch bis 3. Februar im Rathaus möglich.

Die Kandidaten: 1. Josef Peis, 2. Claudia Pfrang, 3. Reinhold Weise, 4. Gerd Otter, 5. Dominic Mayer, 6. Oliver Brandhuber, 7. Petra Pfeiffelmann, 8. Sabrina Höfler, 9. Christian Schechner, 10. Julia Blank, 11. Rolf Haberstroh, 12. Timo Spirgatis, 13. Susanne Hochreiter, 14. Ante Blaic, 15. Renate Schechner, 16. Oliver Schramm, 17. Alexander Zett, 18. Mathias Demmel, 19. Anton Bayerstadler, 20. Tanja Gronde, 21. Manfred Kugler, 22. Christine Dahnk, 23. Bruno Chirco, 24. Ernst Wildermuth. Ersatz: 25. Markus Pfeiffer.