UWG will mit Erfahrung punkten

Kommunalwahl in Ebersberg

Lange sei klar gewesen, dass man einen Bürgermeisterkandidaten stellen wolle, heißt es von der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) Kirchseeon. Nun ist auch endgültig fix, wer nächstes Jahr in das Rennen um den Chefsessel im Rathaus der Marktgemeinde gehen soll: Klaus Seidinger ist bei der offiziellen Nominierungsveranstaltung der Fraktion im Eglhartinger Gasthof Richies einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten gewählt worden. Er ist damit einer von insgesamt vier Bewerbern, die den amtierenden Rathauschef Udo Ockel (CSU) im März nächsten Jahres beerben wollen. Seidingers Konkurrenten sind Jan Paeplow (CSU), Andrea Oberhauser-Hainer (Grüne) und Domenico Ciccia (SPD).

"Klaus Seidinger möchte jetzt als Erster Bürgermeister Verantwortung übernehmen und möchte dem Ort, in dem er aufgewachsen und fest eingebunden ist, etwas zurückgeben", heißt es in einer Pressemitteilung der UWG. Seidinger ist im Kirchseeoner Rathaus jedenfalls kein Unbekannter. Seit bereits zwölf Jahren ist er Dritter Bürgermeister und sitzt für seine Fraktion im Gemeinderat. Zusammen mit den Bürgern wolle er weiterhin die Zukunft des Marktes gestalten, so Seidinger. Die Unabhängigen Wähler stünden dabei für eine sachorientierte Politik auf Augenhöhe. Auch ein Motto hat sich Seidinger für den anstehenden Wahlkampf bereits ausgesucht. Er wird unter dem Slogan "Wählen Sie Erfahrung statt Newcomer" auf Stimmenfang gehen.

Neben der Nominierung ihres Bürgermeisterkandidaten hat die UWG auch ihre Liste für den Gemeinderat zusammen gestellt, die nach Angaben der Fraktion durchaus ausgewogen sei. In Klaus Seidinger, Christian Eringer und Klaus Viellechner stehen die drei aktuellen Gemeinderäte erneut in der Pole-Position.

Die Kandidaten: 1. Klaus Seidinger, 2. Christian Eringer, 3. Klaus Viellechner, 4. Dominik Bernert, 5. Johannes Dierl, 6. Barbara Blanc, 7. Christine Raiger, 8. Stefan Schweiger, 9. Georg Schweiger jun., 10. Beate Engl, 11. Michael Stengert, 12. Christiane King, 13. Udo Braun, 14. Lutz Ritschel, 15. Angela Hort, 16. Sandra Sedlbauer, 17. Andreja Wagner-Rous, 18. Doreen Ring, 19. Hilbert Mauerer, 20. Nikolaus Stoiber, 21. Ursel Braun, 22. Richard Pimpl, 23. Barbara Mauerer, 24. Ingrid Scharl, 25. Nicolas Blanc, 26. Robert Wagner.