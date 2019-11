SPD Vaterstetten: Alle treten wieder an

Kommunalwahl in Ebersberg

Bereits Anfang September haben die Mitglieder der Vaterstettener SPD Maria Wirnitzer einstimmig zur Bürgermeisterkandidatin gewählt. Nun wurden auch die Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatswahl im März 2020 nominiert. Die Ortsvereinsvorsitzende Kristina Kleinmagd-Kalteis freut sich über das ausgeglichene Bewerberfeld. "Wir haben eine gute Altersmischung, und es sind die unterschiedlichsten Berufsgruppen vertreten." Der Frauenanteil liege bei 43 Prozent. SPD-Bürgermeisterkandidatin Wirnitzer sagte, sie sei sehr froh darüber, dass alle amtierenden Gemeinderatsmitglieder wieder kandidieren: "Die vielen Anträge und Initiativen aus der Fraktion waren eine sehr gute Basis für mein Wahlprogramm." Auch Fraktionssprecher Sepp Mittermeier lobte die engagierte Arbeit seiner Kolleginnen und Kollegen. "Wir haben sehr hohe Kompetenzen in allen kommunalpolitischen Themen", so Mittermeier. Er sei sich sicher, dass es mit Maria Wirnitzer an der Spitze gelingen werde, mindestens zwei weitere Mandate im Gemeinderat zu erringen.

Die Kandidaten: 1. Maria Wirnitzer, 2. Josef Mittermeier, 3. Cordula Koch, 4. Raphael Melcher, 5. Kristina Kleinmagd-Kalteis, 6. Günter Lenz, 7. Eva Hemauer, 8. Andreas Zink, 9. Annika Deutschmann, 10. Irfan Tariq, 11. Elke Hummel, 12. Jens Möllenhoff, 13. Carina Mooslechner, 14. Alexander Lungmus, 15. Irina Mangstl, 16. Thomas Matzl, 17. Silvia Mende, 18. Thomas Dingler, 19. Marlis Bömerl, 20. Herbert Mangstl, 21. Erika-Anita Groll, 22. Ulrich Förster, 23. Claudia Doyle, 24. Bahram Edrissi, 25. Wolfgang Wilder, 26. Isaac Boiro, 27. Joachim Neunert, 28. Bernd Gehrke, 29. Helmuth Dvorak, 30. Angela Neunert.