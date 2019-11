"Jetzt geht's los, auf einen erfolgreichen, siegreichen Wahlkampf!" - mit diesen Worten endete die vom langjährigen Gemeinderat und SPD-Mitglied Rainer Koch geleitete Nominierungsversammlung des SPD-Ortsvereins Poing. Auf der Liste stehen viele neue Kandidatinnen und Kandidaten, erfahrene Fraktionsmitglieder scheiden aus oder gehen in die zweite Reihe. Nicht mehr auf der Liste steht etwa Koch selbst, der derzeit wohl mit seinen Aufgaben beim DFB auch so gut ausgelastet ist. Fraktionssprecherin Bärbel Kellendorfer-Schmid kandidiert nun auf Platz 14. Angeführt wird die Liste von Bürgermeisterkandidat und Gemeinderat Reinhard Tonollo, auf Platz zwei folgt Ortsvorsitzende Cornelia Gütlich, auf Platz drei der zweite Fraktionssprecher Peter Maier. Nach Angaben der SPD ist fast ein Drittel der Kandidaten jünger als 30, ihre Berufe seien "so verschieden wie die Hobbys". Das Ziel sei bei allen dasselbe: "gute Politik für ein Poing, in dem man sich wohlfühlt, in dem alle gerne zuhause sind". Nahezu alle Kandidatinnen und Kandidaten seien ehrenamtlich in Vereinen aktiv, bereicherten das Gemeindeleben und wüssten auch, wo es Optimierungspotenzial gebe.

Die Kandidaten: 1. Reinhard Tonollo, 2. Cornelia Gütlich, 3. Peter Maier, 4. Michaela Tonollo, 5. Omid Atai, 6. Christina Tarnikas, 7. Dominik Hohl, 8. Susann Elsner, 9. Robert Zitzlsperger, 10. Jessica Kropp, 11. Markus Brennhäußer, 12. Arasu Atai, 13. Marco Elsner, 14. Bärbel Kellendorfer-Schmid, 15. Robin Ziegler, 16. Solveig Hansen, 17. Bastian Buitkamp, 18. Sandra Kerscher, 19. Lorenz Hansen, 20. Claudia Demmel, 21. Wolfgang Gerrer, 22. Sylvia Vassilian, 23. Michael Gütlich, 24. Sabrina Geiger. Ersatz: Toni Scherer, Eva-Maria Siegel-Persichini.