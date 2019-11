Walentina Dahms führt die CSU-Liste in Markt Schwaben an

Mit Stolz hat Vorsitzende Walentina Dahm bei der Aufstellungsversammlung der CSU Markt Schwaben die Kandidatenliste präsentiert: "Unser Angebot zeigt, dass wir wirklich eine Volkspartei sind. Es ist uns gelungen, eine ausgewogene Mischung an Kandidaten zu präsentieren. Ob jung oder mit viel Erfahrung, Mann oder Frau, erfahrene Gemeinderäte und politische Neulinge, alle Kandidaten eint auf unserer Liste, dass sie Markt Schwaben voran bringen wollen."

Vertreten sind auf der Liste fast alle, die derzeit für die CSU im Gemeinderat sitzen - mit Ausnahmen: Albert Hones, bisher Zweiter Bürgermeister, tritt beispielsweise nicht mehr an. Auch Anja Zwittlinger-Fritz und Monika Schützeichel stehen nicht auf der Liste. Ebenso wie Bürgermeisterkandidat Frank Eichner. Weil er nicht in der Gemeinde wohnt, darf er nicht für den Gemeinderat kandidieren, das verbindet ihn mit seinem Mitbewerber Michael Stolze von der SPD. Eichner betonte aber in einem Grußwort, er freue sich auf den Wahlkampf zusammen mit den CSU-Kandidaten. "Nehmen wir diesen Schwung mit und gestalten positiv, im Sinne für Markt Schwaben", sagte Dahms am Ende der Veranstaltung.

Die Kandidaten: 1. Walentina Dahms, 2. Heinrich Schmitt, 3. Heidi Müller, 4. Matthias Mayr, 5. Elfriede Gindert, 6. Hermann Bogenrieder, 7. Georg Holley, 8. Matthias Reiter, 9. Franz Stetter, 10. Peter Nöscher, 11. Alexander Ferres, 12. Ursula Emmerich, 13. Carola Schedl, 14. Alexander Sedlmair, 15. Dagmar Ehrmann, 16. Beate Grimminger, 17. Peter Fleischer, 18. Harald Johanssen, 19. Anton Zacherl, 20. Gabriele Herzog, 21. Nico Biebel, 22. Christian Grimminger, 23. Claudia Doligkeit, 24. Bernd Lang.