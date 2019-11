Der Name der Liste ist neu, der bisher so sperrige Name "Einheitswahlvorschlag & Freie Wählergemeinschaft" wurde abgelegt. Statt dessen tritt bei der Kommunalwahl 2020 die Freie Liste Oberpframmern an - hinter dem neuen Namen stehen allerdings viele Menschen, die sich bereits jetzt im Gemeinderat engagieren. Angeführt wird die Liste von Reinhard Riedhofer, Gemeinderat und Dritter Bürgermeister. Auch die Gemeinderäte Johann Preuhs, Andreas Kronester, Bernhard Lutz, Christof Bachmeier und Alexander Leidl bewerben sich erneut für einen Sitz in dem Gremium.

Die Kandidaten: 1. Reinhard Riedhofer, 2. Alexander Leidl, 3. Bernhard Lutz, 4. Andreas Kronester, 5. Michaela Niedermaier, 6. Christof Bachmeier, 7. Doris Schneider, 8. Stefan Huber, 9. Florian Forster, 10. Anna Frizsche, 11. Sylvia Schraml, 12. Richard Lutz, 13. Johann Preuhs, 14. Thomas Humpl, 15. Reinhold Pelz.