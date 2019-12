Kommunalwahl in Ebersberg

Auf den Chefsessel im Landratsamt haben es die Freien Wähler am 15. März nicht abgesehen, dafür gibt es auf ihrer Kreistagsliste einige aktuelle und potenzielle Bürgermeister. Dies ist das Ergebnis der Nominierungsversammlung, die kürzlich in Poing stattfand, dabei wurde einstimmig die Liste verabschiedet. Im aktuellen Kreistag stellen die Freien Wähler mit sieben von 60 Kreisräten die viertgrößte Fraktion.

Wie Kreisvorsitzender Wilfried Seidelmann, der auf dem ersten Platz der Liste antritt, erklärt, wolle man vor allem mit Unabhängigkeit und sachlicher Politik bei den Wählern punkten. Ziel sei es "auch den kommenden Kreistagkräftig und unabhängig mitzugestalten, frei von jeglicher Ideologie, nur der optimalen Lösung der anstehenden Aufgaben im Kreis verpflichtet". Als solche sieht man bei den Freien Wählern etwa die Sanierung der Schulen und den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Auch für erschwingliche Mieten müsse sich der Kreistag stark machen, so Seidelmann, außerdem treten die Freien Wähler dafür ein, dass das vom Landkreis im vorvergangenen Jahr erworbene alte Sparkassengebäude auch in dessen Besitz bleibt und wie geplant als Erweiterung des Landratsamtes genutzt wird.

Gleichzeitig verweist der Kreisvorsitzende darauf, dass man es mit dem "Frei" bei den Freien Wähler ernst meine: Weder gebe es einen Fraktionszwang bei Abstimmungen, noch werde man im Kreistag ein Bündnis mit einer der anderen Fraktionen eingehen , "auch nicht mit der CSU".

Von den aktuellen FW-Kreisräten treten bis auf den scheidenden Anzinger Bürgermeister Franz Finauer alle wieder an. Neben Seidelmann sind dies Georg Reitsberger, FW-Fraktionsvorsitzender und Bürgermeister von Vaterstetten, Toni Ried, Landratsstellvertreter, Zweiter Bürgermeister und Bürgermeisterkandidat von Ebersberg, Hohenlindens Bürgermeister Ludwig Maurer, Simon Ossenstetter aus Frauenneuharting und Max Weindl aus Markt Schwaben. Neu auf den vorderen Listenplätzen sind Günter Scherzl, der sich in Poing für die Freien Wähler als Bürgermeister bewirbt und Roland Meier, der Nachfolger für seinen aus Altersgründen nicht mehr antretenden Parteifreund Reitsberger werden will. Auch zahlreiche Stadt- und Gemeinderatsmitglieder aus dem gesamten Landkreis bewerben sich um einen Kreistagssitz, ein Drittel der Plätze auf der Liste haben Kandidatinnen inne.

Die Liste: 1. Dr. Wilfried Seidelmann, 2. Georg Reitsberger, 3. Toni Ried, 4.Ludwig Maurer, 5. Günter Scherzl, 6. Simon Ossenstetter, 7. Max Weindl, 8. Iris Götz-Einhellig, 9. Sabine Ebbinghaus-Guschke, 10. Roland Meier, 11. Peter Rothmoser, 12. Herbert Uhl, 13. Valentin Mágori, 14. Janet Lörner, 15. Gabriele Grünfelder, 16. Rainer Bartl 17. Manfred Hoser, 18. Thomas Feuchter, 19. Elke Baumgärtner, 20. Roland Maier, 21. Victoria Maurer, 22. Dr. Alexander Machate, 23. Dr.Klaus Färber, 24. Peter Greppmeier, 25. Eduard Zwingler, 26. Judith Heymann, 27. Christian Einhellig, 28. Sonja Huber, 29. Mechthild Maurer, 30. Michael Stürzer, 31. Robert Wagner, 32. Josef Klinger, 33. Werner Hirt, 34. Hildegard Fröhlich, 35. Norbert Achatz, 36. Michael Reinelt, 37. Sonja Kiran, 38. Hubert Röhrl, 39. Wilhelm Ficker, 40. Kerstin Rudat, 41. Peter Bodmeier, 42. Gunnar Blecher, 43. Ralf Steinbacher, 44. Wolfgang Richer, 45. Regina Meier, 46. Christian Küfner, 47. Eleonore Wagner, 48. Ingrid Rothe, 49. Emine Maria Ried, 50. Robert Petermeier, 51. Josef Huber 5. Veronika Hofer, 53. Karin Kölln-Höllrigl, 54. Thomas Schlung, 55. Bernd Klopfer, 56. Dr. Josef Wieser, 57. Günther Schmidt, 58. Dieter von Trotha, 59. Wolfgang Schermann, 60. Jörg Höllrigl.