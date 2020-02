Kommunalwahl in Ebersberg

229 Ebersbergerinnen und Ebersberger haben sich mit ihrer Unterschrift dafür ausgesprochen, dass Josef Peis als Bürgermeisterkandidat von "Pro Ebersberg" antreten darf. 231 haben für die Stadtratsliste unterschrieben. Damit ist die erste Hürde vor der Kommunalwahl locker geschafft: Nötig gewesen wären nur 180 Unterschriften, damit die neue Wählervereinigung für die Kommunalwahl im März zugelassen wird. Dies sei ein motivierendes Ergebnis, unterstreicht Josef Peis in einer Pressemitteilung. Generell freue er sich über die Unterstützung: "Bürger ohne Parteibuch und mit zahlreichen Kompetenzen, arbeiten bei uns mit, geben Input, zeigen wo es hakt in der Stadt und haben auch Lösungen dafür", so Peis.