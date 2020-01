Angela Felzmann-Gaibinger tritt für Liste "Offene Politik in Bruck" an

Die Gemeinde Bruck bekommt mit der Liste "Offene Politik in Bruck" mehr Auswahl für die anstehende Gemeinderatswahl. Die Gruppierung ist seit mehreren Jahren in der Gemeinde aktiv und hat sich mit zahlreichen Veranstaltungen in den vergangenen Jahren bereits einen Namen gemacht. "Wahl braucht Auswahl!", sagt Angela Felzmann-Gaibinger. Die frühere Direktorin des Ebersberger Amtsgerichts tritt für die Liste als Bürgermeisterkandidatin an. Offenheit und Transparenz seien zentrale Anliegen der Kandidatinnen und Kandidaten, schreibt die Liste in einer Pressemitteilung. Gemeindebürgerinnen und -bürger sollten möglichst stark in Entscheidungsprozesse auch nach der Wahl eingebunden werden.

"Außerdem soll den Frauen endlich der Platz in den Entscheidungsfunktionen gegeben werden, der ihnen gebührt. Bei uns sind die Frauen in der Mehrheit und vorne positioniert", schreibt Andrea Liebl, die die Liste für den Gemeinderat auf Platz eins anführt, in der Pressemitteilung der Wählergruppe. Die Stärken der Frauen seien Kommunikationsfähigkeit und Einfühlungsvermögen: "Politik wird für Menschen gemacht und dafür ist Empathie notwendig."

Um zur Wahl antreten zu können, braucht die Liste 50 Unterschriften, die in der Verwaltungsgemeinschaft Glonn oder der Gemeindekanzlei in Alxing persönlich zu leisten sind. "Wir sind aber sehr zuversichtlich, dass uns viele Menschen dabei unterstützen werden", so der Vorsitzende Christoph Bückers.

Die Kandidaten: 1. Andrea Liebl, 2. Christoph Bückers, 3. Angela Felzmann-Gaibinger, 4. Thomas Patz, 5. Hildegard Golla, 6. Insa Hechtbauer.