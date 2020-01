Eine Gelegenheit, die Bürgermeisterkandidaten besser kennenzulernen, gibt es an diesem Donnerstag, 16. Januar, sowohl in Ebersberg als auch in Grafing. In beiden Städten werden sich die Kandidaten bei Podiumsdiskussionen vorstellen. In Ebersberg gehen gleich fünf Kandidaten ins Rennen, um die Nachfolge von Bürgermeister Walter Brilmayer (CSU), die Kolpingsfamilie wird alle zusammen an einen Tisch bringen, und zwar von 19.30 Uhr an im Alten Speicher. Einlass bei freiem Eintritt ist bereits von 19 Uhr an. Derzeit bereiten die Aktiven der Kolpingsfamilie Fragen an die Kandidaten vor, doch sollen im Alten Speicher auch die Besucher zu Wort kommen. Wer sich nicht selbst ans Mikrofon traut, kann seine Frage vorab an den Moderator des Abends, Kolping-Vorstand Manfred Ruopp, unter manfred@kolping-ebersberg.de schicken.

Ebenfalls einer Fragerunde werden sich die Bürgermeisterkandidaten in Grafing stellen. Dazu lädt die Jugendinitiative Grafing (Jig) alle Bewerber am 16. Januar von 19.30 Uhr an auf die Bühne des Grafinger Jig. Einlass ist von 18 Uhr an, der Eintritt ist frei. Einige der Kernthemen der Podiumsdiskussion verraten die Organisatoren bereits vorab. So soll es unter anderem um den Klima- und Umweltschutz sowie "Jugend und Kultur in Grafing" gehen. Moderiert wird der Abend von SZ-Journalist Thorsten Rienth.