"So viel Aufbruch war nie in Vaterstetten", formulierte es der Sprecher der Grünen in Vaterstetten Johannes von der Forst in seiner Begrüßungsrede. Man habe in den vergangenen Monaten nicht nur einen großen Mitgliederzuwachs erlebt, sondern auch enormes Engagement zahlreicher neuer Aktiver. Zudem habe man in David Göhler einen Bürgermeisterkandidaten, der mit seinen persönlichen Fähigkeiten und seinem Einsatz für Nachhaltigkeit überzeuge.

Bei der Aufstellungsversammlung im Alten Hof stellten sich die ersten 14 Kandidatinnen und Kandidaten in Bewerbungsreden vor. Herausgekommen ist eine Liste, die neue Grünenmitglieder wie David Göhler (Platz 1), Katrin Pumm (Platz 2), Elisabeth Mundelius (Platz 3) und Ulrike Pfeiffer (Platz 5) genauso berücksichtigt wie erfahrene Gemeinderatsmitglieder (Axel Weingärtner, Platz 4, und Stefan Ruoff, Platz 6). Auf der Liste sind ebenso viele Frauen wie Männer vertreten, zwei der Bewerberinnen, Marina Ruoff und Emma Müller, werden gerade rechtzeitig zur Wahl 18 Jahre alt.

Die Kandidaten: 1. David Göhler, 2. Katrin Pumm, 3. Elisabeth Mundelius, 4. Axel Weingärtner, 5. Ulrike Pfeiffer, 6. Stefan Ruoff, 7. Monika Kalberlah, 8. Thomas Mair, 9. Marina Ruoff, 10. Felix Edelmann, 11. Christina Niedermayer, 12. Gerd Baldermann, 13. Emma Müller, 14. Sebastian Rehfeldt, 15. Doris Häuser, 16. Günter Mader, 17. Ana Maria Müller, 18. Dominik Hübner, 19. Julia Schölzel, 20. Florian Blacha, 21. Stephanie Rihm-Stadler, 22. Günter Glier, 23. Sarah Onken, 24. Lothar Pickelmann, 25. Friederike Michael, 26. Gustav Lorenz, 27. Maria Herber, 28. Georg Graupner, 29. Melanie Kirchlechner, 30. Johannes von der Forst.