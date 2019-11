Kommunalwahl in Ebersberg

Ein weiterer Stadtrat der Freien Wähler wendet sich von seiner bisherigen politischen Heimat ab: Gerd Otter, der seit 2014 für die Freien Wähler im Stadtrat sitzt, will künftig die neue Wählervereinigung "Pro Ebersberg" unterstützen. Das hat er am Montag in einer Pressemitteilung verkündet. Zuvor hatte auch schon Stadtrat Hans Hilger den Freien Wählern den Rücken gekehrt, er kandidiert nun auf der Liste der Ebersberger CSU.

Bereits seit längerem ist bekannt, dass die Nominierung von Toni Ried als Bürgermeisterkandidat in den Reihen der Freien Wähler nicht unumstritten war; als Grund für seine Entscheidung nennt Otter nun unter anderem, "dass im Frühjahr 2019 eine Ausrichtung auf eine Verjüngung der Freien Wähler als Zeichen für die kommende Kommunalwahl scheiterte". Ebenso habe er sich gewünscht, so Otter in seiner Pressemitteilung, "dass drängende lokalpolitische Themen eine schnellere und bessere Aufmerksamkeit finden hätten können". Otter nennt als Beispiele eine Lösung der Verkehrsprobleme, ein Entwicklungskonzept für den Waldsportpark oder Visionen für die Zukunft der Ebersberger Stadtentwicklung und -gestaltung.

Die Arbeit der neuen Gruppierung "Pro Ebersberg" werde er vor allem deshalb unterstützen, weil deren Mitglieder "parteiunabhängig denken und sachorientiert mit frischen Ideen neue Perspektiven für Ebersberg eröffnen werden". Ob er auch für "Pro Ebersberg" kandidieren wird, lässt Otter in seiner Pressemitteilung offen, für eine Stellungnahme war er telefonisch nicht zu erreichen.