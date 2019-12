Der FDP-Kreisverband unterstützt die erneute Landratskandidatur des Amtsinhabers Robert Niedergesäß (CSU). Darauf weisen die Liberalen nun in einer Pressemitteilung hin. Niedergesäß vertrete gerade bei den Themen Bildung, Wirtschaftsförderung und beim Umgang mit den Flüchtlingen "liberale Positionen, die mit denen der FDP übereinstimmen". Der offene Dialog mit dem Landrat bei strittigen Themen habe in der Regel zu fraktionsübergreifend einvernehmlichen Lösungen geführt. "Gegenseitiges Vertrauen und Achtung haben das gemeinsame Handeln mit unserem Landrat in der Vergangenheit bestimmt, da wollen wir gerne mit ihm weitermachen", so der Kreisvorsitzende Alexander Müller. Dieses sahen auch der Kreisvorstand und die FDP-Mitglieder bei der Aufstellungsversammlung so und sprachen sich mit großer Mehrheit bei Verzicht auf einen eigenen Kandidaten für die Unterstützung des bisherigen Landrates aus. Die FDP hat bereits 2013 die Landratskandidatur von Robert Niedergesäß unterstützt.