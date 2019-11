FDP tritt erstmals in Kirchseeon an

Zum ersten Mal tritt die FDP in Kirchseeon bei einer Kommunalwahl an. Die Liste des erst im Juli neugegründeten Ortsverbands wird angeführt von Rechtsanwältin Susanne Markmiller und dem 18-jährigen Schüler Maximilian Sagner. Zentrales Thema für die FDP ist das Verkehrs- und Bauproblem in Kirchseeon. Die Ortsvorsitzende Susanne Markmiller ist nach eigenen Angaben "empört", dass keines dieser Probleme angegangen werde: "Jeden Morgen und Abend kann man den Kollaps der B304 zwischen Spannleitenberg und Ortsende Eglharting beobachten. Ein Stau ohne Ende", so die Ortsvorsitzende in einer Pressemitteilung der FDP. "Aber auch die Infrastruktur der beiden S-Bahnhöfe ist desolat."

Die Gemeinde Kirchseeon habe auch ein massives Wohnraumproblem; schon jetzt gleiche es einem Lottospiel, eine Wohnung, Haus oder Bauland zu finden. Die Situation werde sich in Zukunft wohl noch verschärfen. "Aufgrund der Megagewerbegebiete in Parsdorf wird der Druck und die Wohnungsnot noch steigen", so die Ortsvorsitzende. Der Fokus müsse auf der Ausweisung von Einheimischenbauland und Einheimischengewerbeland gelegt werden. Wünschenswert sei zudem eine Vernetzung der Gemeinde mit anderen Umlandgemeinden zur Koordination von Wachstum und Infrastruktur. Gerade bei der Verkehrsinfrastruktur bräuchten die Gemeinden des Münchner Osten eine stärkere Stimme gegenüber den Planungsträgern.

Die Kandidaten: 1. Susanne Markmiller, 2. Maximilian Sagner, 3. Rainer Büchse, 4. Roland Hildebrandt, 5. Silke Cerveny, 6. Sepita Ansari, 7. Katrin Paech, 8. Frank Mann, 9. Hans Sagner, 10. Irene Büchse, 11. Veit Sieber, 12. Vanessa Mariacher, 13. Vaclav Cerveny.