Wer soll in den nächsten sechs Jahren Chefin oder Chef im Grafinger Rathaus sein: Um diese Frage geht es am Montag, 27. Januar, wenn die Freien Wähler Grafing zu einem Bürgermeisterforum in die Stadthalle einladen. "Da wir selbst keinen Bürgermeisterkandidaten oder eine -kandidatin stellen, wollen wir den Bewerbern die Möglichkeit geben, sich den Grafinger Bürgerinnen und Bürgern zu präsentieren", so FW-Vorsitzender Christian Einhellig. Von 19.30 Uhr an (Einlass 18.30 Uhr) stellen sich die Amtsinhaberin Angelika Obermayr (Grüne), Christian Bauer (CSU), Christian Kerschner-Gehrling (SPD), Claus Eimer (FPD) sowie Walter Schmidke (Bayernpartei) den Fragen des FW-Vorsitzenden. Zu vorgegebenen Themen aus den Bereichen Wirtschafts-, Umwelt- und Sozialpolitik können sie dabei ihre Ideen, Pläne und Visionen darlegen.